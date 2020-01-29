"Москва – центр терору": в Україні пройшли видовищні марші на честь Героїв Крут. Фото і відео

У середу, 29 січня, в Україні пройшли марші пам'яті про полеглих у бою під Крутами 102 роки тому.

У Києві учасники маршу пройшли від станції метро Арсенальна до Аскольдової могили, де і були поховані убиті більшовиками студенти. На марш вийшло близько сотні людей. Серед них – курсанти Київського військового ліцею імені Івана Богуна.

У Києві пройшов марш пам'яті Героїв Крут Цензор.нет

У Києві пройшов марш пам'яті Героїв Крут Цензор.нет

У Києві пройшов марш пам'яті Героїв Крут Цензор.нет

У Києві пройшов марш пам'яті Героїв Крут Цензор.нет

У Києві пройшов марш пам'яті Героїв Крут Цензор.нет

У Києві пройшов марш пам'яті Героїв Крут Цензор.нет

У Києві пройшов марш пам'яті Героїв Крут Цензор.нет

У Києві пройшов марш пам'яті Героїв Крут Цензор.нет

У Києві пройшов марш пам'яті Героїв Крут Цензор.нет

У Києві пройшов марш пам'яті Героїв Крут Цензор.нет

У Києві пройшов марш пам'яті Героїв Крут Цензор.нет

У Києві пройшов марш пам'яті Героїв Крут Цензор.нет

У Києві пройшов марш пам'яті Героїв Крут Цензор.нет

Пройшов марш і в Харкові, де участь взяли майже три тисячі чоловік. Серед них – активісти, військові, студенти і навіть пенсіонери.

Марш пам'яті Героїв Крут в Харкові накипіло

Марш пам'яті Героїв Крут в Харкові накипіло

Марш пам'яті Героїв Крут в Харкові накипіло

Марш пам'яті Героїв Крут в Харкові накипіло

Марш пам'яті Героїв Крут в Харкові накипіло

Марш пам'яті Героїв Крут в Харкові накипіло

Марш пам'яті Героїв Крут в Харкові накипіло

Вшанували пам'ять героїв також в Івано-Франківську. Сотні людей пройшлися головними вулицями міста зі смолоскипами в руках.

Марш пам'яті Героїв Крут в Івано-Франківську apostrophe

Марш пам'яті Героїв Крут в Івано-Франківську apostrophe

Марш пам'яті Героїв Крут в Івано-Франківську apostrophe

Марш пам'яті Героїв Крут в Івано-Франківську apostrophe

Марш пам'яті Героїв Крут в Івано-Франківську apostrophe

Пройшли ходи і в Запоріжжі, де на майдані Героїв Революції також відбувся мітинг. Активісти виклали з лампадок слово "Крути" і вшанували загиблих хвилиною мовчання.

Марш пам'яті Героїв Крут в Запоріжжі nationalcorps.org

У Запоріжжі відбулася ходу до Дня пам'яті героїв Крут https://t.co/t4ZprtmP14 pic.twitter.com/2Cc7FfS0jd - Радіо Свобода (@radiosvoboda) January 29, 2020

У Херсоні українці провели марш від площі Свободи, по проспекту Ушакова та до алеї Небесної сотні.

19 січня 1918 року на залізничній станції Крути на Чернігівщині пройшов бій між військами більшовицької Росії і добровольцями-студентами, які захищали Українську Народну Республіку. Українцям тоді вдалося затримати ворога на кілька днів і захистити столицю, поки не був підписаний Брест-Литовський мир.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський також вшанував пам'ять українських Героїв, загиблих в бою під Крутами в 1918 році. Глава держави поклав квіти до Пам'ятного хреста Героям Крут.

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