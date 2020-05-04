Строительство "Коммунизма", как земного аналога Рая, стало чем-то сродни попытки построить Вавилонскую башню. Объединенные одним языком как кандалами рабы строили Утопию: светлое коммунистическое будущее. И так же как и в оригинальной легенде Бог освободил людей напомнив им про их национальные корни.

Москва взошла на почве церковного сепаратизма. Государство - секта на базе идеологии имеющей схожей христианством характеристики, которая появилась в 1448 году оказалась крайне жизнеспособной и благодаря византийской подлости ее правителей смогла разрастись до невиданных размеров.

Вот только к началу 20 века ее идея "Святой Руси" и торжества всемирного православия (идея всемирного рабства) исчерпала себя и на замену ей пришла идея торжества всемирного пролетариата (та же идея рабства, но под новым соусом).

СССР по сути стал наследником Российской Империи со всеми ее шизофреническими замашками, ксенофобией, шовинизмом, ну и планами на мировое господство.

Идею "русского" царя царей - царя мира подхватили Ленин, а затем Сталин, приравняв статус главы СССР как вождя мирового пролетариата и авангарда коммунистической революции к статусу земного Бога.

Любой гражданин мира признав идеалы коммунизма, приняв православие или выучив "русский" язык становился агентом Кремля и признавал правителя Советского Союза своим интернациональным наднациональным вождём.

Сталин с его культом личности стал Красным патриархом - отцом "русской" нации, этакой пролетарской пародией на Папу Римского, но с ядерными ракетами.

СССР нес миру свободу, за ширмой которой скрывалось самое страшное из возможных и самое бесправное рабство.

Строительство "Коммунизма", как земного аналога Рая, стало чем-то сродни попытки построить Вавилонскую башню. Объединенные одним языком как кандалами рабы строили Утопию: светлое коммунистическое будущее. И так же как и в оригинальной легенде Бог освободил людей напомнив им про их национальные корни.

Руины СССР не сразу стали достоянием истории, так как уже через почти что 10 лет на них, последователи "Красного патриарха" стали строить новый Вавилон.

Вот только идея Российской Федерации со всем ее имперским лоском, с наднациональной и антинациональной "русской" культурной традицией оказалась нежизнеспособной.

Одними только ядерными ракетами и шальными нефтедолларами переубедить пускай не в полной мере, но вкусивших плоды свободы нации не удалось.

Тогда в ход пошел кнут. Вспыхнули Карабах, Приднестровье, Абхазии, Южная Осетия, пожар чуть не охватил всю Украину.

Вот только до реальных побед не дошло. И не дошло потому, что национальные государства смогли отстоять свободу.

Не потому, что за национальные государства вступилось мировое сообщество.

Оказалось, что Российская Федерация не может ничего кроме денег, ну или по зубам дать "освобождаемым" своим ранее бывшим колониям.

Оказалось, что идея "победобесия" и православного радикального экстремизма интересна только глубоко унылым и потерянным маргиналам.

Что более менее соображающие люди не способны отдать свою свободу и независимость взамен на голодное и нищее рабство. Что эта идея близка только околокриминальным элементам, сектантам и праворадикалам - черносотенцам. Которые и стали основной движущей силой во время войны против Украины и сейчас создали два квази государства на ее территории - "ДНР" и "ЛНР".

Оказалось, что "русский мир" интересен только тем, кто его навязывает, и той главной ценности, которую отстаивает мир западный он не дает.

А то, что многие бы хотели добавить к свободе - это порядок!

И вот именно порядка на России, в любом из ее проявлений отродясь не было.

Даже западная католическая религия - это по сути порядок, закон. В то время как московское православие - это секта чудес. Это магический культ с сонмом святых, тысячей ритуалов и древними забобонами.

Иными словами, то, что сегодня представляет Российская Федерация - это Транснациональная Компания на руинах Вавилонской башни - СССР.

И все ее попытки продать кому-либо идею снова строить ее Вавилонскую башню взамен на голодное и нищее рабство - тупая и глупая затея. Тем не менее за счет этой затеи Москва и сегодня содержит целую армию агентов - продавцов в десятках стран мира.

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