1. Пандемия. NYT пишет, что в Нью-Йорке более 80% инфицированных предположительно заразились путем прикосновения руками к зараженной поверхности, а затем к лицу - дальше через рот и глаза вирус проникал внутрь. Гораздо реже воздушно-капельным путём. Следите за руками, и будет вам счастье.

Не совсем понимаю тотального запрета гулять в парках при сохранении социальной дистанции. В моём округе, например, 98 инфицированных, 2 смерти (население около 700 тыс), но уже третьи сутки нет новых заболевших. При этом люди ходят по улицам, но очень строго держат дистанцию в 8-10 футов. От долгодневных сидений в четырёх пыльных стенах может рухнуть не только экономика, но и остатки иммунитета. ИМХО, конечно.

на третий месяц карантина

судьбу отчаянно кляня

идёт выгуливать собака

меня

2. Полицейские в Пасхальные дни не будут силой выводить людей из церквей, - глава Нацполиции.

Одиночных пловцов толпой вылавливать, значит, норм, а с главными рассадниками вируса будем заигрывать и либеральничать. Но если учесть, что гундяевский патриархат разносит не только коронавирус, но и вирус "русского мира", то я за естественный отбор.

3. В ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки (Россия и СА - на 2,5 млн бочек каждая). Соглашение будет действовать до апреля 2021 год, при этом лимит на добычу будет постепенно повышаться.

После проваленных из-за России переговоров началась нефтяная война, в которой Москва не просто проиграла, а проиграла позорно. Попытка Кремля оскалить зубы и пожертвовать партнерством с Эр-Риядом ради удара по американскому сланцу закончилась капитуляцией.

В выигрыше оказались США и СА, которая существенно увеличила свою нефтедобычу, а РФ из-за отсутствия продаж была вынуждена ее сокращать.

Что дальше? Цены стабилизируются в диапазоне 30-38 дол (без сделки они могли упасть ниже 20 дол уже в апреле). Этого недостаточно для полноценного наполения российского бюджета, а события последнего месяца показали, что никакой "энергетической" сверхдержавы, как привыкла себя позиционировать РФ, нет и в помине. Многоходовочники, блин...

4. Байдена в целом по стране поддерживает 53% избирателей, Трампа 42% - результаты опроса, проведенного по заказу CNN.

Хочу напомнить, что согласно таким же опросам CNN, Клинтон за пару месяцев до выборов опережала Трампа на те же 11%. Так что интрига сохранится до последнего, и многое будет зависеть от того, с какими экономическим результатом Трамп войдёт в посткарантинный период.

Хотя, для поднятия рейтинга, Донни может взять пример с Путина (см. ниже) и заявить, что, мол, победил гуронов с апачами - победит и вирус.

печенеги шумною толпой

несутся розорять москву

а москвы ещё и нету

построят двести лет спустя

5. Асеев: В списках на обмен нет фамилий, которые я передавал Зеленскому.

В анонсированном Ермаком обмене не будет ни одного военнослужащего ВСУ. На 90% уверен, что нам передадут дополнительную агентуру Москвы, а действительно наших людей Кремль будет держать до момента реальных уступок со стороны Зеленского. Но пиар - наше всё!

6. Порошенко договаривается со всемирной фармкомпанией "Ля Рош" о поставке в Украину тестов и передовых медикаментов.

Когда Порох был президентом, условные 73% все факапы вешали на него, а "порохоботы" пытались объяснить его действия. ПАП давно уже не президент, но зелёный планктон вместо того, чтобы рассказать, чего достиг Зеленский, рязанским хором продолжает петь про Порошенко. Никогда не пойму этого феномена.

7. В обсервации алкоголь запрещен, за питание нужно платить – постановление Кабмина.

МОЗ: Алкоголь не лечит от коронавируса.

Алкоголь: Можно подумать, МОЗ лечит!

Кабмин: Время лечит - главное, не умереть за это время.

Презедент: А про кокс в постановлении ни слова!

8. Здоровья всем, оптимизма и упорства. Правда, если ваше упорство побеждает вашу лень, то полезность этого события зависит от того, дурак вы или умный. Впрочем, меня читают исключительно вторые. Раночку, бандерівці на карантині!

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!