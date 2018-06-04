"Москва хоче отримати Вишинського": адвокат Сущенка озвучив його шанси

Після оголошення вироку українському журналісту Роману Сущенку з'явилася можливість для його обміну на головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського.

Як заявив журналістам адвокат українця Марк Фейгін, це потрібно зробити негайно.

"Зараз, після оголошення вироку, відкрилися можливості для обміну Романа Сущенка на журналіста Вишинського, який притягнутий до кримінальної відповідальності в Україні, і я вважаю, що потрібно зробити це негайно, щоб вирішити цю проблему компромісом", - передає його слова "Інтерфакс-Україна ".

Роман Сущенко Укрінформ

Він зазначив, що за його інформацією, Москва хоче повернути Вишинського на батьківщину.

"Наскільки мені відомо, Москва дійсно бажає отримати Вишинського на батьківщину, таке ж бажання українське керівництво висловлює щодо Романа Сущенка", - сказав захисник.

При цьому він підкреслив, що цей обмін "залежить від Москви, а не від Києва".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 червня Московський районний суд засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму.

Нагадаємо, 17 травня Вишинського заарештували на два місяці без права на заставу.

На засіданні про апеляцію на арешт директор "РИА Новости Україна" закликав позбавити його українського громадянства.