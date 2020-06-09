Пом'якшення Росією умов перетину Керченської протоки українськими суднами свідчить про те, що Москва не відмовилася від сценарію з анексії Приазов'я.

Про це в інтерв'ю "Фактам" заявив військовий оглядач Юрій Карін.

Москва хоче анексувати Приазов'я, Путін не відмовився від плану – Карін Facebook Чорноморського флоту ВМС РФ

На його думку, те, що останнім часом українські цивільні судна більш-менш вільно перетинають Керченську протоку, не є результатом офіційних переговорів між країнами.

"Можливо, це результат домовленостей російської сторони з вигодонабувачами з числа українських бізнес-кіл, декласованих господарів Донбасу, на невигідних для нашої країни позиціях. Можна також припустити будь-які угоди з іноземними судновласниками у вигляді кулуарних домовленостей, що виключають підтримку з боку урядів, які засуджують окупацію АРК і мілітаризацію Чорного й Азовського морів, Керченської протоки", – сказав експерт.

Він вважає, що "послаблення", введені Росією, є лише тимчасовими заходами стосовно окремих компаній і бізнес-структур.

"Такі кроки Москви можуть також розглядатися як бажання Путіна задобрити Захід перед підготовкою "обнулення", а також з огляду на меморандум, поданий Україною до Міжнародного трибуналу з морського права", – заявив Карін.

OBOZREVATEL переконаний, що пом'якшення для українських кораблів є лише способом створення Росією красивої картинки для світової спільноти на тлі підготовки до захоплення півдня України.

"З другого боку, такі дії Москви зі створення режимів проходів свідчать про те, що Москва не відмовилася від сценарію з анексії Приазов'я", – підкреслив експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна може легітимізувати Крим як російський і остаточно втратити можливість перетинати Керченську протоку, якщо погодиться на розділення Азовського моря з Росією.