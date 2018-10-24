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''Москва буде сіяти розбрат'': названо загрозу для Української церкви

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Рішення Вселенського патріархату надати Українській церкві Томос про автокефалію — перемога, яку Києву ще потрібно буде відстояти. Росія усіма силами заважатиме створенню єдиної помісної церкви в Україні.

Про це заявив в ефірі ObozTV керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За словами експерта, зараз Москва і Константинополь ведуть "скажене протистояння", тож Україні важливо не залишитися у програші в цьому протистоянні.

"Константинопольський патріархат дав шанс створити Українську церкву. Зараз питання єдності — провести об'єднавчий собор і цю церкву створити. Ризиків ще дуже багато. Москва намагатиметься підірвати цей процес, посіяти ще більший розбрат. Політики будуть втручатися, що не додає жодних плюсів процесу", — вважає Мусієнко.

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"Зараз усе залежить від України, тому що від одного патріархату відриваємося, а до іншого приєднуємося. Ми перебуваємо зараз фактично під юрисдикцією Константинополя. Для церковних ієрархів питання номер один — питання єдності", — додав він.

Експерт також висловив думку, що РПЦ і Вселенський патріархат у своєму конфлікті поки не підуть далі обміну різкими заявами.

"Це перманентний процес. Вони час від часу розривали євхаристійне єднання, потім його знову відновлювали. Росія із Константинополем свариться за останні 300-400 років надзвичайно часто. Росія вважає себе спадкоємицею Візантійської імперії, і тут закладено корінь проблеми", — пояснив Мусієнко.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Вселенський патріархат 11 жовтня ухвалив рішення продовжити процедуру надання Томосу Українській церкві. При цьому Константинополь оголосив про декілька інших важливих кроків, зокрема, зняття анафеми з Київського патріарха Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви митрополита Макарія.

У відповідь Російська православна церква прийняла рішення про повне припинення євхаристійного спілкування із Константинопольським патріархатом.

Підсумки дня із Вадимом Колодійчуком дивіться щодня у будні о 17:00 на ObozTV.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Олександр Мусієнко
Місце
Україна
Об'єкти
церковний конфліктєдина церкваКонстантинопольський патріархатРПЦУПЦ КПУПЦ МП
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
И правильно делает Россия)))Это разумно Ожидаемо Мы теперь вас украинцев ненавидим Вы для нас теперь все враги
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