''Москва 400 років без Томосу'': екс-президент України поставив на місце пропагандистів РФ

Російська православна церква не може судити про канонічність незалежної ПЦУ, оскільки сама сотнями років живе без Томосу.

Як передає ВВС, на це звернув увагу колишній президент України Віктор Ющенко в коментарі російським пропагандистам "Першого каналу", які пред'явили йому, що дії України нібито "неправильні".

"Та ще ж Томосу не було, як могли визнавати, якщо Томосу не було? Це московська церква може жити 400 років без томосу", — пояснив Ющенко пропагандистам.

ВВС

У відповідь кореспондент не зміг виразно оскаржити слова колишнього українського президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 січня Православна церква України остаточно стала незалежною, отримавши від Константинополя Томос про автокефалію. Документ вже привезли до Києва.

Раніше російський журналіст і публіцист Олександр Невзоров розкрив нелегітимність РПЦ, давши раду патріарху Кирилу.