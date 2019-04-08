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"Московська навала!" У мережі згадали, як "відбили" Харків

2.8тЧитати матеріал російською

П'ять років тому була проведена перша успішна операція зі звільнення від "московської навали" сходу України.

Ці події пригадав у Facebook директор департаменту комунікацій в МВС Артем Шевченко і опублікував відповідні фото.

"Ще до офіційного проголошення АТО... під час силової операції була звільнена від сепаратистів Харківська обласна держадміністрація", — написав він.

Шевченко нагадав, що в операції брали участь сили восьмого окремого полку спеціального призначення "Ягуар" Національної гвардії України рішенням міністра Арсена Авакова під керівництвом тодішнього командувача НГУ Степана Полторака.

"Московська навала!" У мережі згадали, як "відбили" Харків

Артем Шевченко, Facebook

"Московська навала!" У мережі згадали, як "відбили" Харків

Артем Шевченко, Facebook

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"Московська навала!" У мережі згадали, як "відбили" Харків

Артем Шевченко, Facebook

Степан Полторак

Степан Полторак

Артем Шевченко, Facebook

Арсен Аваков

Арсен Аваков

Артем Шевченко, Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в результаті антитерористичної операції силами МВС у Харкові 7 квітня 2014 року була повністю зачищено від сепаратистів захоплений і підпалений будинок обласної державної адміністрації.

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Особа
Артем Шевченко
Місце
УкраїнаХарків
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
И после того как бандеры начали расстреливать и сжигать людей, они еще имеют претензии, что Крым и Донбасс от низ тварей отделился?!)))
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Иванов Петр
Иванов Петр
"была проведена ПЕРВАЯ успешная операция по освобождению от "московского нашествия" востока Украина" Ржу не могу! Из этого бреда следует, что была вторая и так далее?
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Файбер Моня
Файбер Моня
ОБЪЕКТИВНО: Оценивая нынешние события в Украине, невольно задаёшься вопросом - неужели люди, вышедшие на майдан пять лет назад хотели иметь пенсии в 70 $, а зарплаты в среднем 180 $. Почему дорогие лекарства, непомерно высокие по отношению к доходам коммунальные тарифы? Почему люди не могут достойно обеспечить своих детей? Почему для того, чтобы иметь хороший заработок надо бросать свою семью, дом, родной край и уезжать за границу? Ведь в основном французы, немцы, итальянцы и другие европейцы работают у себя дома, а за границу уезжают только в отпуск. Почему в стране должна постоянно идти война? Почему не соблюдается элементарная законность? Почему идёт открытая пропаганда нацизма? И самый ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - КОГДА ВСЁ ЭТО ПРЕКРАТИТСЯ?
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3
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Файбер Моня, Когда? Очень хороший вопрос! Ведь для начала нужно, чтоб из голов выветрилась вся антироссийская пропаганда, которой на том же Обозе просто помойка. Как бы не потребовался опыт середины прошлого века...
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