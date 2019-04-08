"Московська навала!" У мережі згадали, як "відбили" Харків

П'ять років тому була проведена перша успішна операція зі звільнення від "московської навали" сходу України.

Ці події пригадав у Facebook директор департаменту комунікацій в МВС Артем Шевченко і опублікував відповідні фото.

"Ще до офіційного проголошення АТО... під час силової операції була звільнена від сепаратистів Харківська обласна держадміністрація", — написав він.

Шевченко нагадав, що в операції брали участь сили восьмого окремого полку спеціального призначення "Ягуар" Національної гвардії України рішенням міністра Арсена Авакова під керівництвом тодішнього командувача НГУ Степана Полторака.

Артем Шевченко, Facebook

Артем Шевченко, Facebook

Артем Шевченко, Facebook

Степан Полторак Артем Шевченко, Facebook

Арсен Аваков Артем Шевченко, Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в результаті антитерористичної операції силами МВС у Харкові 7 квітня 2014 року була повністю зачищено від сепаратистів захоплений і підпалений будинок обласної державної адміністрації.

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