Москаль – про українізацію сфери обслуговування: наш парламент наприймав дурниць

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Суспільство
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Геннадій Москаль

Колишній глава Луганської та Закарпатської ОДА Геннадій Москаль вважає, що закони про українську мову нібито не відповідають Конституції, а більша частина сфери обслуговування в Україні – російськомовна.

Свою думку політик висловив в ефірі телеканалу "НАШ". Програма за участю Москаля ("Смотрящие") була опублікована в YouTube 2 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Москаль в ефірі каналу "НАШ"

Ведучі попросили Москаля прокоментувати мовне питання в Україні.

"Підіть в будь-який київський ресторан, для чого так їхати далеко на Закарпаття?.. І скажіть – "Я хочу пообідати". Вам офіціант: "Вы хотите пообедать?". Відразу меню якою мовою дасть? Російською... Ну все", – сказав він.

На думку політика, майже 70% сфери обслуговування в країні російськомовна. Він пояснив це тим, що "вона в приватних руках" і "державного нічого немає".

"Сам господар підбирає собі персонал. Його мало цікавить, якою мовою він розмовляє – головне, щоб він був професійним був, офіціант, бармен, кухар тощо.

Ну якщо ви хочете, щоб кухар чисто говорив українською мовою, але не міг нічого приготувати – ну, а що, Кремінь [уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь], може, надягне ковпак і фартух і буде варити борщ український?" – запитав Москаль.

Він також розкритикував закони, які регулюють використання державної мови в Україні. Політик запевняє, що вони не відповідають міжнародним нормам.

"Наш парламент стільки дурниць наприймав, що там Конституційному суду треба років десять, щоб це все розібрати. Жоден закон не відповідає Конституції і Європейської хартії регіональних мов або мов національних меншин.

Підніміть цей закон – чітко написано: "У побутовому [спілкуванні] немає жодних обмежень використання регіональних мов або мов національних меншин", – заявив Москаль.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Геннадій Москаль, коментуючи скандал в Сюртівській ОТО, де новообрані депутати після присяги виконали гімн Угорщини, заявив, що на Закарпатті не існує угорського сепаратизму.

УкраїнаМовний скандалЗакон про мовиросійська моваукраїнська моваТарас КреміньГеннадій Москаль