Москаль – про пожежі на Луганщині: свої спалили непрофесіоналізмом і бездіяльністю

Колишній глава Луганської військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль вважає, що причиною такого масштабного поширення пожеж в регіоні стали "непрофесіоналізм" і "бездіяльність" місцевої влади.

В ефірі "Апостроф Live" 1 жовтня він сказав, що главу регіону змінили на людину, у якої взагалі немає досвіду в ліквідації пожеж.

"Мені пригадується старе радянське висловлення: "Вороги спалили рідну хату". А тут свої спалили своїм непрофесіоналізмом і абсолютним бездіяльністю. Те, що на Луганщині штучно насаджений ліс, не знає, мабуть, тільки той, хто не вміє читати. Там немає лісу, який міг би існувати в своєму середовищі, він штучно насаджений. 97% всіх лісових насаджень знаходяться на підконтрольній українській владі території. У 2014-2015 роках, коли були обстріли з "Градів", ліс горів, але були професійні кадри, локальні пости, був заборона ходити в ліс за грибами, на шашлики. Скрізь стояли пости поліції, пости підрозділів ДСНС з пожежними машинами. Гасили все локально і не давали пожежі розпалюватися", – розповів Москаль.

Він додав, що нова влада змінила керівника, поставивши замість досвідченої людини іншу.

"Був місцевий полковник Савельєв, який знав територію, ефективно працював. Жодного постраждалого, жодного згорілого будинку, жодного гектара спаленого лісу не було. Але ні. Змінили на людину, у якого взагалі немає досвіду в ліквідації пожеж. Ну ось і маємо на сьогоднішній день результат: горить вся Луганщина", – підкреслив Москаль.

Також колишній глава Луганської ВЦА вважає, що спецслужби мали реагувати на попередження про сильні вітри.

"Пожежі треба ліквідувати в зародку, але мають бути досвідчені люди. Сьогодні нічого цього немає", – переконаний Москаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Луганській області в кількох районах загорілися ліси, зафіксовано 146 пожеж, з них 116 ліквідовано, вогонь спричинив вибухи боєприпасів у Станиці Луганській. Також 11 людей загинули, 17 постраждали, 120 врятовані.