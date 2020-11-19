Мосейчук в прямому ефірі озвучила схему українських чиновників на вакцині з Індії

Юрій Сергієнко Суспільство 23:15, 19.11.2020

Українські чиновники нібито намагалися організувати схему із закупівлі індійської вакцини від коронавірусу.

Про це в ефірі програми "Право на владу" на "1+1" заявила ведуча Наталія Мосейчук, посилаючись на свої джерела. При цьому вона зазначила, що достовірність інформації гарантувати не може.

За даними її джерела, представники індійських фармацевтичних компаній звернулися до українських чиновників з пропозицією, щоб Україна стала однією з перших країн, яка закупить їхню вакцину за собівартістю.

Однак представники української влади поцікавилися, чи можна купити цю вакцину дорожче. "Тобто, йдеться про схеми", – пояснила Мосійчук.

Вона також запитала, чи знає що-небудь про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Однак він заявив, що не коментуватиме чутки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, майбутню вакцину проти COVID-19 від фонду COVAX Україна отримає декількома траншами. Перший налічуватиме близько 1,2 млн доз.

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