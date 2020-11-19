Мосейчук в прямому ефірі озвучила схему українських чиновників на вакцині з Індії
За даними телеведучої, представники індійських компаній пропонували Україні закуповувати вакцину від коронавірусу за собівартістю
Однак українські чиновники нібито цікавилися, чи можна її придбати дорожче
Українські чиновники нібито намагалися організувати схему із закупівлі індійської вакцини від коронавірусу.
Про це в ефірі програми "Право на владу" на "1+1" заявила ведуча Наталія Мосейчук, посилаючись на свої джерела. При цьому вона зазначила, що достовірність інформації гарантувати не може.
За даними її джерела, представники індійських фармацевтичних компаній звернулися до українських чиновників з пропозицією, щоб Україна стала однією з перших країн, яка закупить їхню вакцину за собівартістю.
Однак представники української влади поцікавилися, чи можна купити цю вакцину дорожче. "Тобто, йдеться про схеми", – пояснила Мосійчук.
Вона також запитала, чи знає що-небудь про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Однак він заявив, що не коментуватиме чутки.
Як повідомляв OBOZREVATEL, майбутню вакцину проти COVID-19 від фонду COVAX Україна отримає декількома траншами. Перший налічуватиме близько 1,2 млн доз.