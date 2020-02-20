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21 лютого • оновлено в 01:15
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"Для них ми всі – вороги!" Мосейчук і Кошкіна зчепилися в прямому ефірі через "липову сотню" Лукаш

1.4т
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Журналістка Соня Кошкіна та телеведуча Наталія Мосейчук "зчепилися" в прямому ефірі через ексміністерку юстиції часів президентства Віктора Януковича Олену Лукаш.

Це сталося 20 лютого в ефірі ток-шоу "Право на владу". Мосейчук процитувала пост Лукаш у соцмережі про Майдан, який вона хотіла обговорити та розвінчати.

У ньому йшлося про "липову сотню" і нібито вину нинішньої влади за провал розслідувань щодо Майдану.

Мосейчук і Кошкіна зчепилися в прямому ефірі

Мосейчук і Кошкіна зчепилися в прямому ефірі

Колаж

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Мосейчук цитує пост Лукаш

Мосейчук цитує пост Лукаш

Скрін відео

"Наталю, навіщо це цитувати? Навіщо взагалі на екран виводити?" – запитала Кошкіна, коли ведуча зачитала скандальний пост.

"Соню, бо вони громадяни України? Вони з українськими паспортами? У них є своя правда? Вони можуть розповісти людям, що над ними літає коронавірус, умовно? Вони можуть вивести людей на вулиці? Вони можуть зробити реванш?" – відповіла Мосейчук.

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"Для них це був "державний переворот", для них ми всі – вороги", – продовжила Кошкіна.

Мосейчук пояснила, що знати "іншу сторону" важливо. "Давайте ми закриємо очі і зробимо вигляд, що їх немає, а вони будуть!" – заперечила журналістці вона.

"Навіщо їх популяризувати?" – запитала Кошкіна.

"Тому що кожного року ці люди, чи інші люди, будуть викидати щось в інформаційне поле... І нам потрібно кожен рік не лінуватися повторювати правду", – сказала Мосейчук.

Мосейчук і Кошкіна зчепилися в ефірі через "липову сотню"

Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL 20 лютого в Києві пройшли пам'ятні заходи, приурочені до Дня Небесної Сотні. Шість років тому, під час Революції Гідності, стався масовий розстріл протестувальників силовиками.

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Читайте всі новини по темі "Небесна Сотня" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Небесна Сотня Євромайдан
Особи
Олена Лукаш Наталія Мосейчук Соня Кошкіна, LB
Місце
Україна
Теги
Майдан Революція Гідності
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