"Для них ми всі – вороги!" Мосейчук і Кошкіна зчепилися в прямому ефірі через "липову сотню" Лукаш

Журналістка Соня Кошкіна та телеведуча Наталія Мосейчук "зчепилися" в прямому ефірі через ексміністерку юстиції часів президентства Віктора Януковича Олену Лукаш.

Це сталося 20 лютого в ефірі ток-шоу "Право на владу". Мосейчук процитувала пост Лукаш у соцмережі про Майдан, який вона хотіла обговорити та розвінчати.

У ньому йшлося про "липову сотню" і нібито вину нинішньої влади за провал розслідувань щодо Майдану.

Мосейчук і Кошкіна зчепилися в прямому ефірі Колаж

Мосейчук цитує пост Лукаш Скрін відео

"Наталю, навіщо це цитувати? Навіщо взагалі на екран виводити?" – запитала Кошкіна, коли ведуча зачитала скандальний пост.

"Соню, бо вони громадяни України? Вони з українськими паспортами? У них є своя правда? Вони можуть розповісти людям, що над ними літає коронавірус, умовно? Вони можуть вивести людей на вулиці? Вони можуть зробити реванш?" – відповіла Мосейчук.

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"Для них це був "державний переворот", для них ми всі – вороги", – продовжила Кошкіна.

Мосейчук пояснила, що знати "іншу сторону" важливо. "Давайте ми закриємо очі і зробимо вигляд, що їх немає, а вони будуть!" – заперечила журналістці вона.

"Навіщо їх популяризувати?" – запитала Кошкіна.

"Тому що кожного року ці люди, чи інші люди, будуть викидати щось в інформаційне поле... І нам потрібно кожен рік не лінуватися повторювати правду", – сказала Мосейчук.

Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL 20 лютого в Києві пройшли пам'ятні заходи, приурочені до Дня Небесної Сотні. Шість років тому, під час Революції Гідності, стався масовий розстріл протестувальників силовиками.

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