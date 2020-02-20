"Для них ми всі – вороги!" Мосейчук і Кошкіна зчепилися в прямому ефірі через "липову сотню" Лукаш

Журналістка Соня Кошкіна та телеведуча Наталія Мосейчук "зчепилися" в прямому ефірі через ексміністерку юстиції часів президентства Віктора Януковича Олену Лукаш.
Це сталося 20 лютого в ефірі ток-шоу "Право на владу". Мосейчук процитувала пост Лукаш у соцмережі про Майдан, який вона хотіла обговорити та розвінчати.
У ньому йшлося про "липову сотню" і нібито вину нинішньої влади за провал розслідувань щодо Майдану.
Мосейчук і Кошкіна зчепилися в прямому ефірі
Колаж
Мосейчук цитує пост Лукаш
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"Наталю, навіщо це цитувати? Навіщо взагалі на екран виводити?" – запитала Кошкіна, коли ведуча зачитала скандальний пост.
"Соню, бо вони громадяни України? Вони з українськими паспортами? У них є своя правда? Вони можуть розповісти людям, що над ними літає коронавірус, умовно? Вони можуть вивести людей на вулиці? Вони можуть зробити реванш?" – відповіла Мосейчук.
"Для них це був "державний переворот", для них ми всі – вороги", – продовжила Кошкіна.
Мосейчук пояснила, що знати "іншу сторону" важливо. "Давайте ми закриємо очі і зробимо вигляд, що їх немає, а вони будуть!" – заперечила журналістці вона.
"Навіщо їх популяризувати?" – запитала Кошкіна.
"Тому що кожного року ці люди, чи інші люди, будуть викидати щось в інформаційне поле... І нам потрібно кожен рік не лінуватися повторювати правду", – сказала Мосейчук.
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Як писав OBOZREVATEL 20 лютого в Києві пройшли пам'ятні заходи, приурочені до Дня Небесної Сотні. Шість років тому, під час Революції Гідності, стався масовий розстріл протестувальників силовиками.
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