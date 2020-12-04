Морські зірки в задачці для молодших школярів загнали дорослих у глухий кут

Завдання для молодших школярів Великобританії викликало подив і нерозуміння в мами шестирічної дівчинки.

Вона опублікувала картинку з підручника своєї доньки в мережі, й багато користувачів також не змогли впоратися із завданням для першокласників, пише The Mirror. Були й такі, хто швидко знайшов відповідь.

У задачі йшлося про те, що є три акваріуми. У маленькому може поміститися чотири морські зірки, у великому – 18. Скільки морських зірок поміститься в середньому акваріумі? Відповідь припускала два числа.

Користувачі, які не впоралися із завданням, відреагували так: "Спасибі за цей головний біль, я спантеличений!" або "Ну чому математика не може бути простою? Плюс, мінус, помножити й розділити".

Насправді завдання виявилося не дуже складним. Воно було призначене для перевірки розуміння малюками значень "найменшого" та "найбільшого" чисел, як пояснили мамі першокласниці читачі. А правильна відповідь – це дві будь-яких цифри або два будь-яких числа, що є між 4 та 18.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в підручнику з хімії для 9-го класу української школи написано, що сода має профілактичні та лікувальні властивості під час онкозахворювань.

У рубриці "Цікаво знати" в підручнику розповідається про корисні властивості харчової соди. Зокрема, вказується, що водний розчин соди рекомендовано пити для профілактики та лікування онкозахворювань, пом'якшення кашлю під час застуди. Автор підручника послався на інформацію із сайту для пенсіонерів.