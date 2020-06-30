Морська авіація ЗСУ відпрацювала "удари по ворожій субмарині". Фото

Морська авіаційна бригада Збройних сил України провела масштабні льотно-тактичні навчання в Миколаївській області.

Протягом п'яти днів були відпрацьовані різні сценарії застосування підрозділів при забезпеченні дій Військово-морських сил, повідомляє Army Inform (щоб подивитися всі фото, доскрольте до кінця новини).

У Миколаївській області пройшли масштабні навчання морської авіації ЗСУ Army Inform

До навчань залучили майже весь особовий склад частини, а також вертольоти Мі-13, Мі-8 і літак Ан-26.

Екіпажі вдосконалювали льотні навички, проводили польоти в зоні і по колу. Відпрацьовували також і варіанти пошуку і надання невідкладної допомоги як цивільним, що зазнали лиха, так і пілотам, їх евакуацію пошуково-рятувальним вертольотом, скиданням спеціального човна, піднімання рятувальною лебідкою і у взаємодії з кораблем.

У Миколаївській області пройшли масштабні навчання морської авіації ЗСУ Army Inform

Під час відпрацювання другого варіанту, коли рятували групу осіб в інших умовах, з літака Ан-26 скинули рятувальні плавзасоби, а парашутно-десантним способом – фахівців рятувальників.

Однією з головних задач, яку відпрацювали підрозділи забезпечення бригади, – розгортання за тривогою і збори за базового аеродрому до прийому авіатехніки, організація повноцінного польового табору з командним пунктом, місцями для їжі, відпочинку тощо.

У Миколаївській області пройшли масштабні навчання морської авіації ЗСУ Army Inform

"Відпрацювали й елементи перевезення та десантування в заданий район сил морської піхоти. Підрозділи окремого розвідувального батальйону на вертольотах Мі-8 виконали десантування в певний район, де морпіхи взяли під контроль територію, організували оборону і провели розвідку. Найважливішим завданням морських піхотинців було забезпечення прийому вантажів з транспортного літака Ан-26", – йдеться у повідомленні.

У Миколаївській області пройшли масштабні навчання морської авіації ЗСУ Army Inform

Завершилися навчання пошуком і відстеженням субмарини противника з подальшим нанесенням бомбового і торпедного ударів.

У Миколаївській області пройшли масштабні навчання морської авіації ЗСУ Army Inform

У Миколаївській області пройшли масштабні навчання морської авіації ЗСУ Army Inform

У Миколаївській області пройшли масштабні навчання морської авіації ЗСУ Army Inform

У Миколаївській області пройшли масштабні навчання морської авіації ЗСУ Army Inform

Як повідомляв OBOZREVATEL, в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі відбулися масштабні навчання загальновійськового резерву. Особливу увагу було приділено відпрацюванню танкових маневрів.