МоваЯзык

Топтеми:

Морська авіація ЗСУ відпрацювала "удари по ворожій субмарині". Фото

Юрій Сергієнко
Суспільство
1,7 т.
Масштабні навчання морської авіації ЗСУ

Масштабні навчання морської авіації ЗСУ. Фото Army Inform.

Морська авіаційна бригада Збройних сил України провела масштабні льотно-тактичні навчання в Миколаївській області.

Протягом п'яти днів були відпрацьовані різні сценарії застосування підрозділів при забезпеченні дій Військово-морських сил, повідомляє Army Inform (щоб подивитися всі фото, доскрольте до кінця новини).

У Миколаївській області пройшли масштабні навчання морської авіації ЗСУ

У Миколаївській області пройшли масштабні навчання морської авіації ЗСУ Army Inform

До навчань залучили майже весь особовий склад частини, а також вертольоти Мі-13, Мі-8 і літак Ан-26.

Екіпажі вдосконалювали льотні навички, проводили польоти в зоні і по колу. Відпрацьовували також і варіанти пошуку і надання невідкладної допомоги як цивільним, що зазнали лиха, так і пілотам, їх евакуацію пошуково-рятувальним вертольотом, скиданням спеціального човна, піднімання рятувальною лебідкою і у взаємодії з кораблем.

У Миколаївській області пройшли масштабні навчання морської авіації ЗСУ

У Миколаївській області пройшли масштабні навчання морської авіації ЗСУ Army Inform

Під час відпрацювання другого варіанту, коли рятували групу осіб в інших умовах, з літака Ан-26 скинули рятувальні плавзасоби, а парашутно-десантним способом – фахівців рятувальників.

Однією з головних задач, яку відпрацювали підрозділи забезпечення бригади, – розгортання за тривогою і збори за базового аеродрому до прийому авіатехніки, організація повноцінного польового табору з командним пунктом, місцями для їжі, відпочинку тощо.

У Миколаївській області пройшли масштабні навчання морської авіації ЗСУ

У Миколаївській області пройшли масштабні навчання морської авіації ЗСУ Army Inform

"Відпрацювали й елементи перевезення та десантування в заданий район сил морської піхоти. Підрозділи окремого розвідувального батальйону на вертольотах Мі-8 виконали десантування в певний район, де морпіхи взяли під контроль територію, організували оборону і провели розвідку. Найважливішим завданням морських піхотинців було забезпечення прийому вантажів з транспортного літака Ан-26", – йдеться у повідомленні.

У Миколаївській області пройшли масштабні навчання морської авіації ЗСУ

У Миколаївській області пройшли масштабні навчання морської авіації ЗСУ Army Inform

Завершилися навчання пошуком і відстеженням субмарини противника з подальшим нанесенням бомбового і торпедного ударів.

У Миколаївській області пройшли масштабні навчання морської авіації ЗСУ

У Миколаївській області пройшли масштабні навчання морської авіації ЗСУ Army Inform

У Миколаївській області пройшли масштабні навчання морської авіації ЗСУ

У Миколаївській області пройшли масштабні навчання морської авіації ЗСУ Army Inform

У Миколаївській області пройшли масштабні навчання морської авіації ЗСУ

У Миколаївській області пройшли масштабні навчання морської авіації ЗСУ Army Inform

У Миколаївській області пройшли масштабні навчання морської авіації ЗСУ

У Миколаївській області пройшли масштабні навчання морської авіації ЗСУ Army Inform

Як повідомляв OBOZREVATEL, в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі відбулися масштабні навчання загальновійськового резерву. Особливу увагу було приділено відпрацюванню танкових маневрів.

УкраїнаВійськово-морські сили УкраїниЗбройні сили України
Поділитися в Facebook
  2. Суспільство