Морози змінить потепління: синоптик спрогнозував погоду в Україні до середини грудня

В Україні погода метеорологічної зими, яка прийшла разом із календарною, до кінця грудня ще порадує незначним потеплінням. Хоча нині синоптики фіксують у країні середньодобові температури повітря нижче норми на 2-3 градуси.

Про це розповів начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань на сторінці у Facebook. Водночас підкреслив, що такі морози не несуть небезпеки для зимуючих культур.

"Календарна зима прийшла зі сходу, завдяки потужному сибірському антициклону. На тлі надходження холодного та сухого континентального повітря в умовах малої висоти сонця, коли воно світить, але не гріє, короткого світового дня, тривалої ночі та малохмарного неба температури знизилися вночі до -7… -10, а вдень до -3… -5", – зазначив він.

Метеоролог підкреслив, що в найближчій погодній перспективі Україна залишиться у владі морозного антициклону. Тому змін низьких температур чекати не варто. Вночі та вдень у країні спостерігатимуться помірні морози: відповідно 5-10 і 2-7 градусів із позначкою мінус.

Карта погоди в Україні Facebook Віталій Постригань

Незначне потепління, разом із південними вітрами, може прийти в другій половині тижня. Тоді стовпчики термометрів піднімуться до 0… -5, а вдень – приблизно 0… +3.

В найближчі 10-12 днів різкого похолодання у країні теж не буде. А 12- 15 грудня можливі невеликі опади з ожеледними явищами.

За словами метеоролога, похолодання у країні відбулося поступово. Тому, до прикладу, озимина, яка за середньодобових 0… -5 градусів проходить другу фазу загартування, зможе витримати зниження температури на глибині 3 см до -9 і нижче.

"Наразі нижче -4 не було. Нерайоновані (непристосовані) сорти плодових та винограду можуть витримувати морози 15-18 градусів, які й в цей час не очікуються. Єдине, що дуже швидко промерзає земля, адже це властивість сухого ґрунту", – пояснив Постригань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на понеділок 7 грудня, в Україні спрогнозували пориви штормового вітру 17-22 м/с. Водночас синоптики запевняють, що протягом тижня в країні похолодає до -15 градусів.