Морози відступили: синоптики дали точний прогноз погоди в Україні

В Україні у понеділок, 9 грудня, очікується сонячна погода. Температура повітря залишиться "плюсовою", морозів не передбачається.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Найтепліше при цьому буде в західних регіонах України.

Тут вдень очікується до +8 градусів. У центрі буде до +7, а на сході до +5. На півдні України до +7, в Одесі буде до 10 градусів тепла. Опадів не передбачається, лише в Ужгороді можливий невеликий дощ.

У Києві 9 грудня +4...+6 градусів, без опадів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні 2020 року Україну чекають непрості погодні умови. Так, синоптики прогнозують сильний мороз в окремих частинах країни.

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