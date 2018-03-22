23 березня - Всесвітній день метеорології.

Треба писати прогноз погоди на завтра і чимось поділитися метеорологічним, таким хорошим, цікавим і пізнавальним.

Бо як інакше бути в професії і не любити її, не цікавитися і не розказати іншим, яка вона, ця професія, чудова.

Прогноз погоди я, звичайно ж, напишу.

Але сьогодні хочу розказати про видатного українського метеоролога. Неймовірну людину, вченого, письменника, перекладача, винахідника, представника гігантського за інтелектуальним та патріотичним масштабом роду Косачів-Драгоманових.

Він був ніби в тіні, завжди більш відомий, як брат своєї сестри, Лесі Українки.

Вони й дружили дуже сильно, навіть мали одне ім"я в дитинстві на двох - Мишолосія (на фото).

...Нічого не буває випадковим.

Недавно я примусово сиділа вдома з вірусом, а коли хворієш, раптом з"являється багато часу для читання. І я нарешті добралася до товстелезного збірника листів Лесі Українки, який купила вже давніше.

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І раптом там, до свого сорому, я натикаюся на неймовірне відкриття.

Я, метеоролог, із маминим культом Лесі Українки, вчилася в школі імені Лесі Українки, півжиття їздила по бульвару Лесі Українки, була на відкритті пам"ятника, обожнюю її колискову, та й хіба тільки колискову, з дитинства стояв на тумбочці маленький порцеляновий овал зображення Лесі, навіть проводила ще в молодших класах екскурсію для якогось далекого родича Лесі, який приїхав тоді в Україну з Канади, тримаю, як скарб, футболку із зображенням Лесі на Майдані, одним словом, люблю - і вперше дізнаюсь, що улюблений брат Лесі Українки, був видатним українським метеорологом.

Взагалі, неймовірна сім"я.

Михайло отримує початкову освіту від мами, Олени Пчілки, що дозволяє одразу потрапити у 5-ий! клас гімназії.

Потім - Київський універ, фізмат. Потім - універ в Тарту.

Потім - "захоплюється літературою (друкується під псевдонімом Михайло Обачний), а також фотографуванням і етнографією. Захищає дисертацію з фізики і викладає її і математику в Тартуській жіночої гімназії. Мав ряд технічних винаходів, брав участь у роботі української громади в Тарту".

І - увага! "

З 1901 року приват-доцент кафедри фізики та метеорології Харківського університету. Тут розквітнув його талант як організатора. Михайло Косач фактично став засновником метеорологічної служби на Харківщині.

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Харківське земство схвалило його проект будівництва мережі метеорологічних станцій, на семи з них Косач організував спостереження. Опублікував низку праць із метеорології, теоретичної фізики.

Сам сконструював апарат, яким зробив рентгенівський знімок хворої ноги Лесі Українки.

Михайло Косач прожив лише 34 роки. Фізик, математик, письменник, перекладач. Усебічно обдарована особистість. Метеоролог. І ще трохи до того, що нічого не буває випадковим.

Саме сьогодні, за збігом, у переддень Всесвітнього дня метеоролога, у книгарні "Є" на Лисенка буде зустріч з нагоди виходу книжки Михайла Косача "Твори. Переклади. Листи. Записи кобзарських дум".

Ще один великий українець...

А погода завтра в Україні буде із холодною ніччю, -7-14, досить теплим днем, -3+4 градуси. Опади - на Півдні, у Дніпрі, Кропивницькому, їхніх районах, на Вінниччині та у Чернівецькій області.

Більша частина України - у сонці та білих хмарках. У Києві 23-го березня - без опадів, вночі -10, вдень +2 градуси. Вітаю причетних, а, отже, усіх нас, із прийдешнім Всесвітнім днем метеоролога.