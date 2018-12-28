Синоптик дала холодний прогноз погоди на вихідні в Україні

На території України в останні вихідні 2018 року, 29 і 30 грудня, очікується посилення морозів.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, у нічні години температура повітря становитиме -2... -9 градусів, на Харківщині, Сумщині, Луганщині, Чернігівщині місцями до -10... -14 градусів.

Удень в ці дні очікується від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла, на північному сході -3... -7 градусів.

У західних областях і в південній частині вночі приблизно нуль, удень +1... +5 градусів.

"Опади будуть періодичні, невеликі — сніг або дощ, залежно від температури повітря", — уточнила Діденко.

У Києві 29-30 грудня переважатиме хмарна волога погода, із невеликими опадами. Уночі в столиці -2... -4 градуси, у ніч на неділю до -7 градусів, удень температура повітря коливатиметься від +2 до -2 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нова хвиля похолодання в Україні триватиме до перших днів січня 2019 року.

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