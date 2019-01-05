Морози посиляться: синоптик дала прогноз погоди в Україні на Різдво

У неділю, 6 січня, в Україні прогнозують мороз та снігопади, які наступного дня посиляться.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook. Температура в ніч на неділю, за її прогнозами, складе від -5 до -12, вдень 6 січня — від -3 до -8, ввечері, у Святвечір — від -4 до -10 градусів.

"Уздовж смуги Суми-Миколаїв істотні опади малоймовірні", — уточнила синоптик.

скрін meteo.gov.ua

На Різдво, у понеділок, 7 січня, опади у вигляді снігу очікуються на всій території України за винятком півночі.

Морози вночі досягнуть від -8 до -15, вдень — від -5до -11 градусів.

скрін meteo.gov.ua

"У Києві 6 січня очікується сніг та мороз, на Різдво — тільки мороз, максимум місцями невеликий сніжок", — розповіла Діденко.

Вночі з 5 на 6 січня в столиці, за її словами, буде від -5 до -7, недільним днем — від -2 до -5, у Святвечір — до -9 градусів.

У ніч на Різдво від -9 до -11, вдень 7 січня від -4 до -7 градусів.

скрін meteo.gov.ua

Ілюстрація pexels.com

facebook.com/tala.didenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно синоптики дали прогноз погоди в Україні на 2019 рік. За їхніми даними, зима і весна запам'ятаються нестандартними погодними умовами й різкими перепадами температури.

Також були названі дати найлютіших морозів в Україні, які припадуть на лютий поточного року.