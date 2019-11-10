Морози на носі: синоптики уточнили прогноз погоди на листопад

В середині листопада на українців чекає справжнє похолодання. Але найближчі дні мінусової температури чекати не варто.

Як розповіла Фактам заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня у вихідні дні і на наступному тижні погода буде не властиво теплою для листопада.

"Вночі очікується від плюс 4-11 градусів. У хмарний день температура досягне плюс 8-11 градусів, на півдні — до плюс 15. Якщо ж вигляне сонце, то повітря прогріється і до плюс 12-17 градусів, а в південних областях і в Закарпатті та Прикарпатті — до плюс 20", — пояснює синоптик.

11 листопада невеликі дощі можливі в західних, північних і центральних областях. В інший час — практично без опадів. Але ночами і вранці можливі тумани, вони також можуть скорегувати температурний фон.

У неділю, 10 листопада, в західних областях, крім Закарпатської, можливий сильний дощ. На заході швидкість вітру сягатиме 12 метрів в секунду, на решті частини України — до 10 метрів в секунду. У Львівській та Волинській областях вдень повітря прогріється до плюс 9 градусів, на півдні — до плюс 19 градусів, в Криму як і раніше очікується плюс 20.

У понеділок, 11 листопада, на півночі країни і в Вінницькій області можливий невеликий дощ, швидкість вітру — до 10 метрів в секунду. Вдень на заході місцями температура повітря не вище плюс 9, на півдні — плюс 18.

На думку народного синоптика Володимира Деркача, в другій декаді листопада в Україну прийдуть морози.

"Друга декада листопада очікується холодною, з нічними заморозками, і навіть вдень повітря не буде прогріватися. Можливі невеликі опади, — розповів Деркач. "В середині листопада може потеплішати на кілька днів, але після цього очікуються відчутні холода, і навіть сніг. Холодною буде і третя декада листопада. В кінці місяця можливі опади різної інтенсивності, іноді рясні. Температура повітря буде мінусовою".

Як повідомляв OBOZREVATEL, маг ведичної традиції Ігор Мехеда, коментуючи нове пророцтво про "кінець світу" 21 грудня, розповів, що стародавні слов'яни надавали особливого значення цьому дню.

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