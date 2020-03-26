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26 березня • оновлено в 22:36
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Морози і сніг: з якою погодою Україна зустріне квітень

2.2т
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Протягом найближчих трьох днів в Україні помітно потеплішає, проте це тепло буде дуже умовним, тому що весну Україна зустріне з морозами і навіть невеликим снігом.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань.

Морози і сніг: з якою погодою Україна зустріне квітень

ubr.ua

"Великий північний антициклон під назвою "Юрген" все більше зміщується на схід, розвертаючи повітряні потоки на східний і південно-східний напрямки, що припиняє транспортування холоду", – зазначив він.

За його даними, в п'ятницю, 27 березня, а також на вихідних, 28 і 29 березня, в Україні буде суха і спокійна погода.

Вдень повітря прогріється до 11-16 тепла, а вночі температура коливатиметься від 2 морозу до 3 тепла.

Синоптик підкреслив, що це тепло є дуже умовним, тому що 30 і 31 березня під знову похолодає: повернуться невеликі нічні морози, місцями можливий невеликий сніг.

Як повідомляв OBOZREVATEL , погода в Україні в квітні обіцяє бути холодною і сирий. Тепло і сонце повернуться тільки в третій декаді місяця.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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