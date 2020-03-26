Морози і сніг: з якою погодою Україна зустріне квітень

Протягом найближчих трьох днів в Україні помітно потеплішає, проте це тепло буде дуже умовним, тому що весну Україна зустріне з морозами і навіть невеликим снігом.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань.
ubr.ua
"Великий північний антициклон під назвою "Юрген" все більше зміщується на схід, розвертаючи повітряні потоки на східний і південно-східний напрямки, що припиняє транспортування холоду", – зазначив він.
За його даними, в п'ятницю, 27 березня, а також на вихідних, 28 і 29 березня, в Україні буде суха і спокійна погода.
Вдень повітря прогріється до 11-16 тепла, а вночі температура коливатиметься від 2 морозу до 3 тепла.
Синоптик підкреслив, що це тепло є дуже умовним, тому що 30 і 31 березня під знову похолодає: повернуться невеликі нічні морози, місцями можливий невеликий сніг.
Як повідомляв OBOZREVATEL , погода в Україні в квітні обіцяє бути холодною і сирий. Тепло і сонце повернуться тільки в третій декаді місяця.
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