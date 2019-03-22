Морози і сніг: синоптик попередила про похолодання в Україні

В Україну вже з вівторка, 26 березня, прийде хвиля похолодання. Також у деяких областях можливий мокрий сніг.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко в блозі для Оpinion. Температура повітря може знизитися аж до -4 градусів.

"З вівторка, з 26 березня, в Києві, як і в більшості областей України, очікується похолодання. Зниження температури повітря супроводжуватиметься періодичними дощами. Стовпчики термометрів коливатимуться в денні години приблизно +7 градусів, а вночі опускатися до 0... -2 градусів", — розповіла Діденко.

Надалі дощів в Україні стане більше, а температура повітря почне знижуватися.

"Похолодання торкнеться більшості областей. Уночі очікується від +4 до -4 градусів, удень стовпчики термометрів не перевищать +5... +9 градусів. У нічні години, коли температура повітря буде наближатися до нуля градусів і нижче, можливий мокрий сніг", — уточнила синоптик.

Погода в Україні Instagram alex.upravitelev

Як повідомляв OBOZREVATEL, чергова хвиля потепління прийде у вихідні — 22-23 березня.

За словами народного синоптика, в перших числах квітня в Україні можливе повернення невеликих нічних заморозків, а в березні ще може піти сніг.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал