Морози і сильний сніг: синоптики уточнили прогноз на листопад в Україні

Початок листопада в Україні буде погожим, а температура повітря триматиметься вище нуля. В окремих регіонах країни можливі невеликі дощі. Дійсно холодно в країні стане лише в кінці листопада.

Про це розповів "Фактам" народний синоптик Володимир Деркач. Він додав, що при цьому в листопаді очікується короткочасне потепління. Прийде воно в середині місяця.

"Протягом першої декади листопада і вдень, і вночі буде плюсова температура. Друга декада виявиться холодною, можливі нічні морози, в цей час в Україну прийдуть холоди і опади. У середині листопада на кілька днів потепліє, а потім знову прийде холод, який налякає опадами у вигляді снігу. Похолодання захопить і третю декаду місяця. Очікуються опади різної інтенсивності, в деякі дні – дуже сильні. Температура повітря буде мінусовою", – повідомив Деркач.

Що ж стосується кінця жовтня, Україну накриє похолодання. Вдень температура повітря буде хоч і плюсовій, але незначно вище нуля.

Погода в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця тижня в Україні буде все ще досить тепло, без різких перепадів температури. Синоптик Наталія Діденко порадила насолоджуватися останніми теплими днями.

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