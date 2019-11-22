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22 листопада • оновлено в 13:57
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Морози й крижаний вітер: синоптик дав прогноз погоди на вихідні в Україні

1.7т
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В Україні упродовж найближчих трьох днів встановиться малохмарна й морозна погода, проте снігу поки не очікується.

Такий прогноз погоди озвучив у ефірі ObozTV синоптик Укргідрометцентру Владислав Білик.

За його словами, на Приазов'ї через погодні умови оголошено "помаранчевий" рівень небезпеки – там очікується дуже сильний вітер, до 25-30 м/с. У південних і західних областях пориви менші – там "жовтий" рівень небезпеки.

"Щодо температурних показників – до України завітала порція холодного повітря, тому в найближчі три доби нас чекає малохмарна погода з температурними показниками, які будуть відрізнятися. Схід буде найхолодніший, а захід, особливо Закарпаття – найтепліший", – розповів він.

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"А загалом, по території України нічні температури -10...-5°, в західних областях -5...0°. Тільки на Закарпатті та на півдні Одеської області нічні температури приблизно 0°. І денні температури також негативні: -6...-1° на більшості території країни, і тільки на півдні та крайньому заході це 0...+3°", – повідомив Білик.

Як пояснив представник Укргідрометцентру, такі погодні умови матимуть українці прийдешні три дні, а наступного тижня буде послаблення морозів.

"З середини наступного тижня від'ємні температури -5...-2° спостерігатимуться лише вночі. А денні будуть плюсовими – +2...+7°. Снігу поки що не очікуємо", – зазначив синоптик.

Морози й крижаний вітер: синоптик дав прогноз погоди на вихідні в Україні

wallfon.com

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Прогноз погоди Погода ObozTV
Особа
Владислав Білик
Місце
Україна
Теги
Укргідрометцентр погода
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