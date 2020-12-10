Морози й дощі з мокрим снігом: з'явився прогноз погоди в Україні на п'ятницю

Юрій Сергієнко Суспільство 21:16, 10.12.2020 Оновлено: 21:29, 10.12.2020

Погода в Україні в п'ятницю, 11 грудня, буде похмурою, деякі регіони накриють опади.

За даними Українського гідрометцентру, на заході та півдні очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.

Мокрий сніг і дощі підуть у західних і Одеській областях, місцями очікується ожеледиця.

Температура повітря вночі коливатиметься від 2 тепла до 4 морозу, на сході – до -6...-8.

Удень прогнозується від 1 морозу до 4 тепла, на півдні – до +6 градусів.

Погода в Києві вночі буде дощовою і з мокрим снігом, а вдень без опадів. Температура від 0 до 2 морозу.

Прогноз погоди в Україні на 11 грудня.
Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Новий рік снігу й морозів не буде. Очікується, що істотне похолодання почнеться в Україні тільки в другій половині січня.

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