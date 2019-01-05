Морози до -25 і посухи: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 2019 рік

В Україні зима і весна 2019 року запам'ятаються нестандартними погодними умовами і різкими перепадами температури.

До 14 січня зима буде відносно теплою, а з другої половини місяця почнеться похолодання до -25. Такий прогноз склав народний синоптик України Леонід Горбань, пише "Сегодня".

Люті морози будуть то слабшати, то посилюватися і супроводжуватися снігопадами. Весна, згідно з думкою Горбаня, прийде в Україну в квітні. Водночас висока температура почнеться вже з другого тижня місяця.

Травень, червень і липень будуть спекотними і висушать грунт. А ось до кінця літа температура стане комфортною. Вересень теж обіцяє бути теплим, але вже з жовтня, на свято Покрови, можливі заморозки.

Листопад відзначиться по-справжньому зимовою погодою, а грудень, як і в 2018, запам'ятається температурними "гойдалками".

Проноз на 2019 Сегодня

"Говорити про те, що, мовляв, йдуть на якийсь час стабільні холодні зими, або, спираючись на температурну статистику, стверджувати, що насувається постійне потепління, некоректно. Статистичні підрахунки згладжують погодні аномалії, але ж в найм'якші зими бувають морозні періоди", – підсумував Горбань.

Ілюстрація Flickr Sheila Mink

Він підкреслив, що на погодні умови впливають і більш глобальні аномалії, як наближення Марса до Землі на найближчу відстань за 60 000 років.

"Через тяжіння Марса тиск на екваторі збільшився, пішли з великою швидкістю вітри з Африки на Європу, Марс зробив бурі в США, цунамі в Малайзії", – пояснив народний синоптик.

Кліматолог Українського гідрометеорологічного інституту НАНУ Віра Балабух також переконана, що в Україні почався період помітних змін клімату.

"Якщо взяти конкретно Україну, то у нас темпи підвищення середньої за рік температури повітря майже втричі перевищують зростання приземної глобальної температури. Температура повітря на всій території країни стабільно зростає протягом року, але найбільше взимку і влітку", – повідомила вона.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні у суботу, 5 січня, очікується морозна погода, а в деяких регіонах — снігопади.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, опади у вигляді помірного снігу з'являться у західних, вночі й у східних областях, невеликого снігу — вдень у північних областях. На решті території день пройде без істотних опадів.