Морози до -20: синоптик попередив про різке настання холодів в Україні

В Україні з 5 лютого різко погіршиться погода і на зміну плюсовій температурі прийдуть морози зі снігопадом.

Про це в Facebook повідомив синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології та директор Клубу любителів метеорології Ігор Кибальчич.

Метеолорог зазначив, що ще 3 лютого вперше він побачив, як в Харкові зацвіли проліски, але незабаром погода різко зміниться.

"Уже з 5 лютого відбудеться істотна зміна погодних умов та зміна циркуляції. Очікується вихід південного циклону, який принесе снігопади, хуртовини, а в його тилу відбудеться вторгнення арктичного повітря", – повідомив Кибальчич.

Синоптик додав, що 7 по 10 лютого буде спостерігатися холодна погода з морозами в нічний час до -9-14 градусів, а місцями навіть до -20 градусів Цельсія.

У ДСНС України також попередили, що 4-6 лютого очікується ускладнення погодних умов до оранжевого (другого) рівня небезпеки.

Погода в Україні

"Вдень 4 лютого на Закарпатті, Прикарпатті значний дощ і мокрий сніг. Вночі 5 лютого сильний сніг (приріст сніжного покриву 10-20, в горах 35-40 см); пориви вітру 15-20 м/с (в горах 25 м/с ), заметіль, на дорогах снігові замети, ожеледиця", – відмічено в повідомленні.

Також 3-4 лютого на високогір'ї Закарпатської та в горах Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Рятувальники додали, що 5-6 лютого в центральних областях очікується снігопад. У східних областях – сніг з дощем, в південних областях також дощ з переходом в мокрий сніг та утворення снігового покриву висотою 10-15 см.

Прогноз на 9 лютого

Прогноз на 6 лютого

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що в Україні увірветься справжній південний циклон, який принесе різке погіршення погоди.

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