Морози до -17 та більше снігу: синоптик дав прогноз погоди на лютий в Україні

У лютому українців очікують сильні морози та збільшення кількості опадів, у порівнянні з попередніми зимовими місяцями.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів народний синоптик Леонід Горбань. За його даними, вже в першій половині місяця нічна температура опуститься до -17 градусів.

"З 1 по 4 лютого буде плюсова температура, тільки вночі стовпчики термометра можуть опуститися до -2 градусів. У ці дні прогнозується сніг", – говорить він.

Але вже далі температура почне знижуватися, і вже з 8-го лютого в деяких областях вночі сягатиме 17 градусів морозу.

"З 12 лютого температура дещо підвищиться – до -7...-8 градусів вночі. І так до кінця лютого температура незначно коливатиметься, десь тепліше, десь холодніше", – прогнозує народний синоптик.

Сніг в Україні "24 канал"

При цьому, за словами Горбаня, в лютому буде набагато більше опадів, ніж в попередніх місяцях: "У перших числах сніг, потім опади прогнозуються з 8 по 12 лютого, і в кінці місяця теж сніжитиме", – зазначив Горбань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики прогнозували, що лютий в Україні буде аномально теплим, як і його попередник січень. Відхилення від температурної норми складе близько 5 градусів.

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