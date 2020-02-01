Морози до -17 та більше снігу: синоптик дав прогноз погоди на лютий в Україні

У лютому українців очікують сильні морози та збільшення кількості опадів, у порівнянні з попередніми зимовими місяцями.
Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів народний синоптик Леонід Горбань. За його даними, вже в першій половині місяця нічна температура опуститься до -17 градусів.
"З 1 по 4 лютого буде плюсова температура, тільки вночі стовпчики термометра можуть опуститися до -2 градусів. У ці дні прогнозується сніг", – говорить він.
Але вже далі температура почне знижуватися, і вже з 8-го лютого в деяких областях вночі сягатиме 17 градусів морозу.
"З 12 лютого температура дещо підвищиться – до -7...-8 градусів вночі. І так до кінця лютого температура незначно коливатиметься, десь тепліше, десь холодніше", – прогнозує народний синоптик.
Сніг в Україні
"24 канал"
При цьому, за словами Горбаня, в лютому буде набагато більше опадів, ніж в попередніх місяцях: "У перших числах сніг, потім опади прогнозуються з 8 по 12 лютого, і в кінці місяця теж сніжитиме", – зазначив Горбань.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики прогнозували, що лютий в Україні буде аномально теплим, як і його попередник січень. Відхилення від температурної норми складе близько 5 градусів.
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