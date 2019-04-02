Мороз, сніг і шквали: синоптики попередили про мінливу ​​погоду в Україні

У вівторок, 2 квітня, в Україні очікується досить мінлива погода.

Так, по всій території – переважно без опадів, у південній і східній частині пориви вітру 15-20 м/с, температура від 6° морозу до 15° тепла, повідомляє Укргідрометцентр.

"В Україну 2 квітня мінлива хмарність. Без опадів, лише у східних областях місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у південній і східній частині окремі пориви 15-20 м/с. температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на крайньому півдні та сході країни 0-5° тепла, вдень 7-12°, на Закарпатті та Одещині до 15° тепла, у Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°", – сказано в повідомленні.

24 Канал

У Києві 2 квітня мінлива хмарність, без опадів. Вночі близько 0°, вдень 9-11° тепла, по області – вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 7-12° тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році весна не буде холоднішою від норми і незабаром у країні знову підвищиться температура.

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