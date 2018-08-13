Розкрито невідомі факти про Чорнобиль

Білоруський блогер Максим Мирович розповів кілька маловідомих фактів про Чорнобиль.

"Я чотири рази бував в Чорнобилі, де знімав матеріали для свого блогу, і ще поїду - залишилося багато всього цікавого", - написав він у своєму Twitter.

За словами Мировича, зона відчуження складається з двох охоронних периметрів - тридцятикілометровій і десятикілометровій зон, які на жаргоні сталкерів називаються "Тридцятка і Десятка". На відміну від першої, друга є практично чистою.

"Назва "тридцятикілометровій зона" дуже умовна - насправді ЧЗО набагато більше - в західному напрямку вона тягнеться від станції майже на 90 кілометрів. Саме в цій, Західної частини ЧЗО в останні роки проходили чорнобильські лісові пожежі - в основному, низові. По обидва боки дороги можна побачити ось такі краєвиди частково спалених сосен", - зазначив він.

Крім того, в західній частині Зони розташоване майже нікому невідоме мертве місто Поліське, через яке пролягає автомобільна траса, але виходити з машини пасажирам строго заборонено.

Мирович зазначив, що після аварії Поліське хотіли зробити "зразковим містом поблизу периметра забруднення". Там навіть щось будували. В СРСР приховували, що в цьому місці колосальне забруднення грунту цезієм-137. Він також уточнив, що багато хто досі плутають Чорнобиль і Прип'ять. Чорнобиль - невеличке містечко в 12 кілометрах від ЧАЕС, а Прип'ять - місто, в якому колись жили 50 тисяч осіб.

"У місті Чорнобиль зараз немає "цивільного населення", але є безліч працівників Зони відчуження - вони живуть в місті вахтовим методом в гуртожитках. Гуртожитки розміщуються в колишніх житлових будинках. Зовні Чорнобиль нагадує звичайне провінційне українське містечко - там абсолютно мирні і тихі дворики, залишилися ще з "довоєнного" життя. Виняток - в Чорнобилі дуже чисто і постійно щось метуть (підвищені вимоги радіаційної безпеки)", - пояснив блогер.

Крім того, в Чорнобилі працює кілька цілком звичайних магазинів. А в 2017 році в місті відкрився хостел з Wi-Fi. Однак зупинитися там можуть тільки ті, у кого є дозвіл на відвідування ЧЗВ. Також нещодавно на стіні одного з будинків з'явився мурал.

"У Чорнобильських гуртожитках є вода, світло та опалення. Меблі всередині всі місцеві, часто привезені з Прип'яті. Ось так виглядає будинок, в якому раніше був гуртожиток співробітників "Новарка", що будували новий Саркофаг", - додав Мирович.

Більш того, на ЧАЕС є їдальня, де їдять працівники та рідкісні туристи. Восени 1986 року по домівках Прип'яті ходили дезінфектори, які розкривали двері і викидали з вікон повні холодильники. Найбільш цінні речі вивозили до магазину "Веселка", який зараз відкритий. А речі знищив час.

"Найстрашнішим місцем в Прип'яті був і залишається підвал МСЧ-126 - лікарні, куди в перші години після аварії звозили пожежних і працівників станції. В підвал лікарні зносили одяг і спорядження пожежних, який ввібрав в себе цезій, стронцій, плутоній і америцій з ядерного пожежі", - написав він.

Японія пропонувала СРСР допомогу в ліквідації наслідків аварії, проте радянська влада відмовилися. В результаті до Чорнобилю вирушили прості радянські громадяни. І ніякого захисту у ліквідаторів наслідків аварії не було. Блогер зазначив, що максимум їм надягали освинцьовані фартухи і заводські окуляри.

Крім того, в зоні відчуження водиться дуже багато живності. Прип'ять стала частиною лісу, в якому водяться лисиці, зайці, кабани, птахи та інші тварини.

Редкое видео - дезинфекторы выбрасывают вещи и мебель из припятских квартир в кузов МАЗа, после чего давят остатки техники колёсами - чтобы не досталась мародерам. pic.twitter.com/6MRBthZtF7 — ⭐️Максим Мирович (@maxim_nm) 11 серпня 2018 р.

Я чотири рази бував в Чорнобилі, де знімав матеріали для свого блогу, і ще поїду - залишилося багато всього цікавого) Отже, один лайк - один маловідомий факт про Чорнобиль.



Поїхали) pic.twitter.com/5b2YwF04Ql - ⭐️Максім Мирович (@maxim_nm) 11 серпня 2018 р.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше в мережі показали, що залишилося в Прип'яті після Чорнобильської катастрофи.