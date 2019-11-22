Мороз, ожеледиця й знову потепління: синоптикиня дала неоднозначний прогноз по Україні

У вихідні, 23 і 24 листопада, на території України очікується морозна і вітряна погода. Дощитиме лише на заході країни, тож на дорогах спостерігатиметься ожеледиця.

Водночас після цього знову настане потепління. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

"Потужний східний антициклон із красивим кіношним ім’ям Quincy вихідними й надалі нас виморожуватиме, але – дзуськи. Прогностичні моделі вказують на збільшення опадів та потепління з 28 листопада. Це щоб вам було легше сприймати градуси суботи та неділі", – підбадьорила вона українців.

З’явився неочікуваний прогноз погоди на вихідні в Україні

Діденко зазначила, що 23-24 листопада в Україні вночі очікується -3… -9 градусів, місцями навіть до -12. Удень, за її словами, "також не липень" – від 3 градусів морозу до 3-х тепла.

Трохи вищою температура повітря буде у західних областях: удень +1… +5, на Закарпатті й на півдні Криму +4… +10 градусів.

Водночас на заході, сході та особливо на Приазов’ї продовжуватиме створювати небезпеку сильний, до штормових поривів, південно-східний вітер.

"Опади вихідними малоймовірні, бо ж антициклон", – підкреслила синоптикиня.

У найближчі вихідні погоду визначатиме східний антициклон Quincy Facebook/Наталія Діденко

Але додала, що у суботу, 23 листопада, в західних областях місцями, ймовірно, пройде невеликий чи то сніг, чи то дощ. Щоправда, за низької температури це призведе до слабкої ожеледиці.

"Водії, котрі їдуть на захід України, і не думайте без зимової гуми подорожувати, може бути небезпечно", – закликала вона.

У Києві ж 23-24 листопада опадів не передбачається. Вітер буде хоч і не штормовим, але поривчастим. У нічні години поморозить до -4… -10, вдень у столиці очікується -2… +2 градуси.

"Завтра, у роковини Голодомору, сонце заходить о 16 годині 4 хвилини, якраз коли запалюватимуть свічки пам’яті. Буде холодно, у Києві до 3-4 градусів морозу та ще й з поривчатим вітром. Одягніться тепліше, згадайте тих, хто тоді так страшно пішов за обрій разом із сонцем, не дочекавшись ясних днів..." – зворушливо підсумувала Діденко.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні упродовж найближчих трьох днів встановиться малохмарна й морозна погода, проте снігу поки не очікується. Такий прогноз погоди озвучив у ефірі ObozTV синоптик Укргідрометцентру Владислав Білик.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!