Мороз на Миколая і 'мокрий' Новий рік: народні синоптики дали прогноз погоди до кінця року

Зима 2020-21, найімовірніше, не буде такою ж аномально теплою, як попередня. Вона порадує українців і снігом, і морозами, стверджують народні синоптики. У грудні на Миколая вони обіцяють мороз, але новорічна ніч знову може бути без снігу.

Детальніше про те, якою буде погода в Україні до кінця року – в матеріалі OBOZREVATEL.

Народний синоптик Леонід Горбань повідомив в ефірі телеканалу Obozrevatel TV, що погоду протягом тижнів осені, що залишилися, можна буде спрогнозувати за днем Кузьми і Дем'яна, який церква відзначає 14 листопада.

"Якщо цього дня тепло, осінь далі буде тепла і тепла зима. Але за розрахунком, який я зробив, це вже нічні морози", – розповів він.

За прогнозами синоптика, в період із 14 листопада до кінця місяця "температура тричі йтиме в мінус". Морози очікуються 19-20 листопада, 24-25 листопада і 28-29 листопада.

Але будуть і періоди відносного потепління, коли температура повітря підніматиметься до +2...+4 градуси. Таких періодів буде два: 21-23 листопада і 25-27 листопада.

Народний синоптик Володимир Деркач, зі свого боку, розповів OBOZREVATEL, що, згідно з його прогнозами, які він щорічно складає в період із 25 грудня по 7 січня, у другій половині листопада погода в Україні буде мінливою.

Будуть і холодні дощі, і періоди потепління, і нічні морози.

З 20-х чисел листопада він прогнозує невелике потепління, потім температура повітря знову знизиться, але не суттєво. Вночі можливі невеликі морози. Негативні температури можуть спостерігатися і вдень.

Леонід Горбань спрогнозував морози на Миколая, відлигу на Новий рік, три "плюсових" і два "мінусових" періоди. За його розрахунками, "перша семиднівка грудня буде з плюсовою температурою, +4...+5 градусів". 6 грудня пройде сніг із дощем.

З 8 по 14 грудня встановляться морози на рівні -9... -11 градусів. 8 і 11 грудня можливий сніг. Із 13 грудня прийде нове потепління, і до 17 грудня повітря буде прогріватися до +4...+5 градусів. 15 грудня можливий сніг із дощем, 17 грудня – дощ.

З 18 по 28 грудня очікується тривалий морозний період, коли температура повітря опускатиметься на 10-13 градусів нижче нуля. 18-20 грудня і 27-28 грудня можливий снігопад. Так, у день святого Миколая, який випадає на 19 грудня, в Україні буде мороз і сніг, прогнозує народний синоптик.

Але за кілька днів до Нового року почнеться відлига. 29-31 грудня температура повітря стане плюсовою, +1...+3 градуси. 29-30 грудня може пройти сніг із дощем.

"У січні буде три відлиги і три періоди морозів, але сильних морозів не очікується", – додав Леонід Горбань. Він також уточнив, що його розрахунки актуальні для центральних регіонів України, включно з Києвом.

За оцінками Володимира Деркача, в перші дні грудня очікується чергове похолодання. У період до 10 грудня очікується невелике потепління, можуть пройти опади. 9-11 грудня може знову похолоднішати.

Поблизу дати 15 грудня в Україні можуть встановитися плюсові температури, але на Миколая, 19 грудня, можливий нічний мороз.

У період з 20 грудня народний синоптик спрогнозував аномально теплу погоду, яку він назвав "зимовим бабиним літом".

В останні дні року Володимир Деркач пообіцяв невеликі морози й опади у вигляді снігу.