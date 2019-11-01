Мороз і сонце: синоптики дали точний прогноз погоди в Україні

В Україні в п'ятницю, 1 листопада, очікується різке зниження температури. Найхолодніше буде на сході країни.

Вночі температура повітря тут знизиться до -8 градусів, а вдень буде лише +2...+4. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході України буде сухо і сонячно. Температура повітря досягне +9 градусів. У центрі без опадів, до +6. У південних регіонах буде до +9, також сонячно і сухо.

У Києві в п'ятницю +5...+7 градусів, без опадів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик уточнив прогноз погоди на листопад в Україні. В країні температура опуститься до -11.

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