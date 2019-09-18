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18 вересня • оновлено в 11:55
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Мороз і сніг: синоптикиня уточнила прогноз погоди в Україні

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В Україні у четвер, 19 вересня, очікується дощова і прохолодна погода. А в період 20-22 вересня взагалі можливі заморозки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко. Вітер поступово буде слабшати, очікується хоч і поривчастий, але без штормових значень.

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"Температура повітря 19 вересня трохи пощадить і підвищиться на декілька градусів, завтра протягом дня в межах України +13... +18, на півдні +14... +20 градусів", – зазначила Діденко.

Дощі в четвер очікуються по всій Україні, крім південної частини, а на високогір'ї Карпат можливий мокрий сніг.

"У Києві 19 вересня очікується місцями дощ, північно-західний вітер із поривами, але слабкіший, ніж сьогодні, з температурою повітря приблизно 14 градусів тепла, а під час прояснень і до 15 градусів", – уточнила синоптикиня.

За її словами, вже у кінці тижня в Україну повернеться тепло.

Ілюстрація

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, зима у 2020-му в Європі буде найхолоднішою за останні 30 років. Так, британські метеорологи попередили про циклон "Монстр зі сходу".

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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70rus xxx
70rus xxx
Ну что,друзи,скоро опять в шапках спать?
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