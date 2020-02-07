Мороз і потепління: синоптикиня розповіла про примхливу погоду у вихідні по Україні

Найближчими вихідними, 8-9 лютого, в Україні очікується примхлива погода – на всі синоптичні смаки.

Зокрема у суботу буде ще морозно, а в неділю вже прийде потепління. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Так, 8 лютого вночі затримається морозне повітря, мінімальна температура повітря становитиме -7… -13 градусів, а на сході буде ще нижче.

У вихідні в Україні буде примхлива погода

Далі ж дні почнуть розділятися: у суботу ще холодно, максимально -5 градусів, на заході до нуля. А 9 лютого очікується невелике потепління до +5 градусів. Щоправда, зауважила Діденко, у східних областях та, що незвично, на Херсонщині, Миколаївщині й Запоріжжі буде вдень -2… -5 градусів.

Водночас антициклон із заходу Європи почне витісняти рештки опадів із України, тож переважатиме суха погода – і тільки 8 лютого у південній частині та на Донеччині випаде невеликий сніг.

"Не забувайте про слизькі дороги, травматологам і так роботи вистачає, хай краще поп'ють чайку", – наголосила синоптикиня.

Погода 8-9 лютого в Україні Facebook Наталії Діденко

За її словами, вітер у вихідні вщухне, стане невеликим чи максимум помірним. Його напрямок зміниться із північного на південно-західний.

Що ж до погоди у Києві, то 8-9 лютого опади там малоймовірні, натомість часом періодично світитиме зимове сонце.

У нічні години стовпчики термометрів показуватимуть -5… -9 градусів, у суботу вдень буде відлига, а ось у неділю, 9 лютого, у столиці відчутно потепліє – до +3… +4 градусів.

"Лютий явно перепив кави, бо як інакше пояснити таку його нестабільність і жвавість. Ну, хіба що близькою весною", – підсумувала свій прогноз Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики прогнозували, що лютий в Україні буде аномально теплим, як і його попередник січень. Відхилення від температурної норми складе приблизно 5 градусів.

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