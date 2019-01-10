Мороз і потепління: синоптик дала несподіваний прогноз по Україні

В Україні 11 січня у різних областях очікується мороз, снігопади, дощі, хуртовини, ожеледь і потепління.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, на заході і півночі опадів не передбачається, лише на Сумщині можливий сніг, уночі -7... -15, удень -5... -12 градусів.

На півдні, сході та в більшості центральних областей України (крім Вінницької, там до -8 градусів) буде тепло, від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла, у Криму +4... +8 градусів.

Однак, за словами Діденко, це "термічне задоволення" неприємно компенсуватиме складна погода.

Зокрема, прогнозується мокрий сніг і дощ, помірні опади можуть переходити у сильні, очікується штормовий вітер, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики дали прогноз до кінця тижня: очікуються сніг та хуртовини.

Також народні синоптики спрогнозували погоду на 2019-й рік. У кінці січня очікується потепління і сльота, а ось літо не буде занадто спекотним.