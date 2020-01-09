Морив голодом десятки тварин: на Київщині піде під суд власник зоопарку

Національна поліція України відкрила кримінальне провадження через жорстоке поводження з тваринами в приватному міні-зоопарку в селі Червоне Обухівського району на Київщині.

Як сказано у повідомленні Головного управління Нацполіціі в Київській області, за попередніми даними, в установі від голоду помер кінь. Власник також залишив понад чотири десятки домашніх тварин без їжі.

"20 овець, 14 корів, 5 коней, 2 поні, а також кінь, теля і коза залишилися без належного догляду. Волонтери та небайдужі громадяни принесли на фермерське господарство для худоби сіно, зерно і корми", – йдеться в повідомленні поліції.

Власника зоопарку по Києвом судитимуть за жорстоке поводження з тваринами

Правоохоронці з'ясовують усі обставини події, вирішується питання про вилучення тварин.

Як написала на своїй сторінці в Facebook журналістка Ярослава Коба, власником міні-зоопарку є відомий забудовник Анатолій Войцеховський. За її словами, йому належить цілий еко-комплекс під Києвом – з рестораном, готелем, стайнею і власною фермою, наповненою породистими коровами і вівцями, і стайнями з елітними кіньми.

Як зазначила журналістка, еко-комплекс не приніс Войцеховському прибуток, тому він втік з України і залишив персонал без зарплати, а тварин без їжі і води. Вона додала, що тварини знаходяться в "жахливому стані".

У приватному зоопарку під Києвом морили голодом тварин Facebook \ Ярослава Коба

У приватному зоопарку під Києвом морили голодом тварин Facebook \ Ярослава Коба

У приватному зоопарку під Києвом морили голодом тварин Facebook \ Ярослава Коба

У приватному зоопарку під Києвом морили голодом тварин Facebook \ Ярослава Коба

У приватному зоопарку під Києвом морили голодом тварин kv.npu.gov.ua

У приватному зоопарку під Києвом морили голодом тварин kv.npu.gov.ua

У приватному зоопарку під Києвом морили голодом тварин kv.npu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, в селищі Зелений Яр Запорізької області господарі морили собак голодом.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!