Морги Одеської області заповнені вже на 55% через пандемію COVID-19

В Одеській області завантаженість моргів зросла до 55% в тому числі з-за смертей, викликаних коронавірусною хворобою.

Про це повідомила "Думська". Дані озвучила директорка обласного департаменту охорони здоров'я Наталія Одарий-Захарьєва. Вона зазначила, що за даними на 13 листопада за добу не було зафіксовано жодного смертельного випадку від COVID-19.

За її словами, в Одеській області зафіксовано 31270 випадків інфікування коронавірусом. За останню добу кількість хворих зросла на 628 осіб.

Чиновниця уточнила, що у людей також відзначається загострення хронічних захворювань.

Одарий-Захарьєва повідомила, що в області хворими COVID-19 заповнено 62% ліжок в медустановах.

Всього в області готові для прийому пацієнтів з коронавірусною хворобою 1970 ліжок

Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок п'ятниці, 13 листопада, в Україні зареєстрували 512 652 випадків інфікування коронавірусом (COVID-19). З них 11 787 – виявлені за минулу добу, що стало рекордом з початку епідемії.