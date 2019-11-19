В Одесі закрили прохід до моря на декількох пляжах. Фото

В Одесi орендарі кількох пляжів позбавили одеситів і гостей міста вільного доступу до моря.

Зокрема, на одеському узбережжі в районі Великого Фонтану прохід до пляжів перекритий воротами з великим замком. Відповідні фотографії розміщені в Facebook-спільноті "Чорний список Одеса" (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

У коментарях одесити обурюються тим, що сталося, але сподіваються, що прохід до моря знову відкриють до настання літнього періоду.

Закриті пляжі Одеси Facebook Наталі Фінашкіной

Закриті пляжі Одеси Спільнота "Чорний список Одеси" в Facebook (фото Маші Давидової)

Закриті пляжі Одеси Спільнота "Чорний список Одеси" в Facebook (фото Маші Давидової)

"Треба нагадати владі про право вільного доступу до моря", "Тепер можна дивитися на море тільки здалеку", "Дорогі чоловіки, зріжте, будь ласка, ці замки, і питання вирішиться", – відзначають користувачі мережі.

Скріншот коментарів Facebook, Чорний список Одеса

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, людей, що купалися на одеському пляжі налякала дивовижна риба. Побачивши її, відпочиваючі втекли з води на берег.

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