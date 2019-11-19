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19 листопада • оновлено в 13:00
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В Одесі закрили прохід до моря на декількох пляжах. Фото

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В Одесi орендарі кількох пляжів позбавили одеситів і гостей міста вільного доступу до моря.

Зокрема, на одеському узбережжі в районі Великого Фонтану прохід до пляжів перекритий воротами з великим замком. Відповідні фотографії розміщені в Facebook-спільноті "Чорний список Одеса" (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

У коментарях одесити обурюються тим, що сталося, але сподіваються, що прохід до моря знову відкриють до настання літнього періоду.

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Закриті пляжі Одеси

Закриті пляжі Одеси

Facebook Наталі Фінашкіной

Закриті пляжі Одеси

Закриті пляжі Одеси

Спільнота "Чорний список Одеси" в Facebook (фото Маші Давидової)

Закриті пляжі Одеси

Закриті пляжі Одеси

Спільнота "Чорний список Одеси" в Facebook (фото Маші Давидової)

"Треба нагадати владі про право вільного доступу до моря", "Тепер можна дивитися на море тільки здалеку", "Дорогі чоловіки, зріжте, будь ласка, ці замки, і питання вирішиться", – відзначають користувачі мережі.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Facebook, Чорний список Одеса

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, людей, що купалися на одеському пляжі налякала дивовижна риба. Побачивши її, відпочиваючі втекли з води на берег.

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Автор
Андрій Шорохов Андрій Шорохов
Місце
Україна Одеса
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