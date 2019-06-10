Море в Одесі позеленіло від отруйних речовин: чим це небезпечно для здоров'я людей

Зелена жижа, в яку перетворилася морська вода біля узбережжя Одеси через водорості Nodulaia Spumigena, може завдати серйозної шкоди здоров'ю людини.

Відзначається, що у окремих людей негативні ефекти можуть спостерігатися навіть при простому контакті із зараженою водою: можуть виникати алергічні реакції у вигляді подразнень і висипів. А при попаданні в організм нодулярін може викликати і серйозніші проблеми. Тому від купання в морі в період бурхливого цвітіння водоростей краще утриматися, особливо дітям, пише "Таймер".

Крім того, отруйна речовина має властивість накопичуватися в організмах морських мешканців, що харчуються нодулярією. Тому туристам і місцевим жителям радять утриматися від вживання свіжої риби і особливо мідій, виловлених біля одеського узбережжя і в причорноморських лиманів.

Nodulaia Spumigena - відносно молодий мешканець Чорного моря: традиційно вона живе північніше, наприклад, у Балтійському морі. До нас же її, ймовірно, завезли із баластними водами суден. На новому місці водорість прижилася і розмножилася.

Море в Одесі позеленіло

Море в Одесі позеленіло

Море в Одесі позеленіло

Море в Одесі позеленіло

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі провели перевірку морської води на популярних міських пляжах.

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