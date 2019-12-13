Море перетворилося на клоаку: з'явилися фото нової НП в Криму

У захопленому Росією українському Криму трапилася нова НП. Море біля берегів Керчі затягнуло плівкою з нафтопродуктів.
Про це повідомила на сторінці в Twitter блогерка RoksolanaToday & Крим25%. Також були опубліковані фото забрудненої води.
Twitter RoksolanaToday & Крим25%
"Море біля берегів у Керчі перетворилося на клоаку з нафтопродуктами. Місцеві жителі скаржаться на запах бензину і нафтову плівку на поверхні води", – йдеться в коментарі до знімка.
Море біля берегів в Керчі перетворилося в клоаку з нафтопродуктами- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) December 12, 2019
Місцеві жителі скаржаться на запах бензину і нафтову плівку на поверхні води pic.twitter.com/a8EZdcYhaE
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму забили на сполох через екологічну катастрофи в Чорному морі. З'явилися фото проблеми.
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