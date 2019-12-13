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13 грудня • оновлено в 13:04
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Море перетворилося на клоаку: з'явилися фото нової НП в Криму

2.1т
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У захопленому Росією українському Криму трапилася нова НП. Море біля берегів Керчі затягнуло плівкою з нафтопродуктів.

Про це повідомила на сторінці в Twitter блогерка RoksolanaToday & Крим25%. Також були опубліковані фото забрудненої води.

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Море перетворилося на клоаку: з'явилися фото нової НП в Криму

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

"Море біля берегів у Керчі перетворилося на клоаку з нафтопродуктами. Місцеві жителі скаржаться на запах бензину і нафтову плівку на поверхні води", – йдеться в коментарі до знімка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму забили на сполох через екологічну катастрофи в Чорному морі. З'явилися фото проблеми.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Хо Хол
Хо Хол
Я вот на основе этой xyйни должен сделать вывод, что 1) Это в Крыму 2) Это Керчь 3) Это море 4) Это недавнее фото 5) Фото имеет отношение к тексту ?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Хо Хол, это пишут для скакуасов, они верят...
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