Море перетворилося на клоаку: з'явилися фото нової НП в Криму

У захопленому Росією українському Криму трапилася нова НП. Море біля берегів Керчі затягнуло плівкою з нафтопродуктів.

Про це повідомила на сторінці в Twitter блогерка RoksolanaToday & Крим25%. Також були опубліковані фото забрудненої води.

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

"Море біля берегів у Керчі перетворилося на клоаку з нафтопродуктами. Місцеві жителі скаржаться на запах бензину і нафтову плівку на поверхні води", – йдеться в коментарі до знімка.

Море біля берегів в Керчі перетворилося в клоаку з нафтопродуктами

Місцеві жителі скаржаться на запах бензину і нафтову плівку на поверхні води pic.twitter.com/a8EZdcYhaE - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) December 12, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму забили на сполох через екологічну катастрофи в Чорному морі. З'явилися фото проблеми.

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