Море перетворилося на пустелю: опубліковано показове відео з Маріуполя

Через сильний вітер Азовське море у Маріуполі помітно відійшло від берегової лінії та перетворилося на справжню пустелю.
Місцеві жителі, які вперше за багато років спостерігають подібну картину, діляться страхітливими відео у мережі. Одне з них опубліковано на YouTube-каналі "Новости Ульвиченко" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Зазначається, що море "втекло" від берега майже на сто метрів.
Азовське море перетворилося на пустелю
"У межах видимості води немає. Є якісь маленькі ділянки – калюжі. Фактично моря немає", – коментує кадри автор відео.
Море "втекло" від берега майже на сто метрів
Скріншот із відео
Водночас він додав, що насправді все виглядає не так вже й апокаліптично, як здається на перший погляд.
У межах видимості води немає
Скріншот із відео
Так, спочатку воду віднесло десь на 50-70 метрів від берега, а потім вона замерзла. Пізніше через вітер лід засипало піском, що й збільшило розміри "пустелі".
Вода в морі замерзла біля берега
Скріншот із відео
Однак побачене, підкреслив чоловік, який знімає відео, не може не дивувати.
Азовське море в Маріуполі
Скріншот із відео
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Таганрозькій затоці (Росія) Азовське море катастрофічно обміліло і практично перетворилося на пустелю. Трапилося це через сильні вітри. У результаті берегова лінія відсунулася углиб на декілька кілометрів.
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