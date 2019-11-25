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25 листопада • оновлено в 17:52
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Море перетворилося на пустелю: опубліковано показове відео з Маріуполя

3.2т
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Через сильний вітер Азовське море у Маріуполі помітно відійшло від берегової лінії та перетворилося на справжню пустелю.

Місцеві жителі, які вперше за багато років спостерігають подібну картину, діляться страхітливими відео у мережі. Одне з них опубліковано на YouTube-каналі "Новости Ульвиченко" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Зазначається, що море "втекло" від берега майже на сто метрів.

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Азовське море перетворилося на пустелю

Азовське море перетворилося на пустелю

"У межах видимості води немає. Є якісь маленькі ділянки – калюжі. Фактично моря немає", – коментує кадри автор відео.

Море "втекло" від берега майже на сто метрів

Море "втекло" від берега майже на сто метрів

Скріншот із відео

Водночас він додав, що насправді все виглядає не так вже й апокаліптично, як здається на перший погляд.

У межах видимості води немає

У межах видимості води немає

Скріншот із відео

Так, спочатку воду віднесло десь на 50-70 метрів від берега, а потім вона замерзла. Пізніше через вітер лід засипало піском, що й збільшило розміри "пустелі".

Вода в морі замерзла біля берега

Вода в морі замерзла біля берега

Скріншот із відео

Однак побачене, підкреслив чоловік, який знімає відео, не може не дивувати.

Азовське море в Маріуполі

Азовське море в Маріуполі

Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Таганрозькій затоці (Росія) Азовське море катастрофічно обміліло і практично перетворилося на пустелю. Трапилося це через сильні вітри. У результаті берегова лінія відсунулася углиб на декілька кілометрів.

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Автор
Марта Рок
Місце
Україна Маріуполь
Тег
Азовське море
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