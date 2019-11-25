Море перетворилося на пустелю: опубліковано показове відео з Маріуполя

Через сильний вітер Азовське море у Маріуполі помітно відійшло від берегової лінії та перетворилося на справжню пустелю.

Місцеві жителі, які вперше за багато років спостерігають подібну картину, діляться страхітливими відео у мережі. Одне з них опубліковано на YouTube-каналі "Новости Ульвиченко" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Зазначається, що море "втекло" від берега майже на сто метрів.

Азовське море перетворилося на пустелю

"У межах видимості води немає. Є якісь маленькі ділянки – калюжі. Фактично моря немає", – коментує кадри автор відео.

Море "втекло" від берега майже на сто метрів Скріншот із відео

Водночас він додав, що насправді все виглядає не так вже й апокаліптично, як здається на перший погляд.

У межах видимості води немає Скріншот із відео

Так, спочатку воду віднесло десь на 50-70 метрів від берега, а потім вона замерзла. Пізніше через вітер лід засипало піском, що й збільшило розміри "пустелі".

Вода в морі замерзла біля берега Скріншот із відео

Однак побачене, підкреслив чоловік, який знімає відео, не може не дивувати.

Азовське море в Маріуполі Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Таганрозькій затоці (Росія) Азовське море катастрофічно обміліло і практично перетворилося на пустелю. Трапилося це через сильні вітри. У результаті берегова лінія відсунулася углиб на декілька кілометрів.

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