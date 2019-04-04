Море людей і квітів: у Харкові прощаються із загиблою "Відьмою"

У четвер, 4 квітня, Харків провів в останню путь загиблу на Донбасі жінку-добровольця Яну Червону ("Відьму").

Вшанувати пам'ять Героя зібралися сотні людей з квітами. Прощання із захисницею України організували біля пам'ятника Шевченкові. Фото з траурної церемонії опублікували на сторінці IT Sector у Facebook.

Яна Червона Facebook Яни Червоної

Прощання з Яною Червоною Facebook IT Sector

Прощання з Яною Червоною Facebook IT Sector

Прощання з Яною Червоною Facebook IT Sector

Прощання з Яною Червоною Facebook IT Sector

Прощання з Яною Червоною Facebook IT Sector

Прощання з Яною Червоною Facebook IT Sector

Прощання з Яною Червоною Facebook IT Sector

У коментарях під постом українці висловлюють слова скорботи через загибель Червоної і співчуття її близьким.

"Тримай небо для нас, Яно! Квіти Донбасу — твої", "Світла пам'ять", "Ось це я розумію, повага... Скільки людей прийшли!", "Герої не вмирають!" — пишуть люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 квітня після прямого влучання ПТКР терористів у бліндаж загинули добровольці Яна Червона (позивний "Відьма") і Олександр Мілютін (позивний "Дід"). Новина про їхню смерть викликала великий ажіотаж серед українців.

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