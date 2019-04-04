|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Море людей і квітів: у Харкові прощаються із загиблою "Відьмою"

Читати матеріал російською

У четвер, 4 квітня, Харків провів в останню путь загиблу на Донбасі жінку-добровольця Яну Червону ("Відьму").

Вшанувати пам'ять Героя зібралися сотні людей з квітами. Прощання із захисницею України організували біля пам'ятника Шевченкові. Фото з траурної церемонії опублікували на сторінці IT Sector у Facebook.

Яна Червона

Яна Червона

Facebook Яни Червоної

Прощання з Яною Червоною

Прощання з Яною Червоною

Facebook IT Sector

Прощання з Яною Червоною

Прощання з Яною Червоною

Facebook IT Sector

Прощання з Яною Червоною

Прощання з Яною Червоною

Facebook IT Sector

Прощання з Яною Червоною

Прощання з Яною Червоною

Facebook IT Sector

Прощання з Яною Червоною

Прощання з Яною Червоною

Facebook IT Sector

Прощання з Яною Червоною

Прощання з Яною Червоною

Facebook IT Sector

Прощання з Яною Червоною

Прощання з Яною Червоною

Facebook IT Sector

У коментарях під постом українці висловлюють слова скорботи через загибель Червоної і співчуття її близьким.

Новини
"Синку, я нікому Україну не віддам": що відомо про вбитих на Донбасі "Відьму" і "Діда"

"Тримай небо для нас, Яно! Квіти Донбасу — твої", "Світла пам'ять", "Ось це я розумію, повага... Скільки людей прийшли!", "Герої не вмирають!" — пишуть люди.

Море людей і квітів: у Харкові прощаються із загиблою "Відьмою"

Море людей і квітів: у Харкові прощаються із загиблою "Відьмою"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 квітня після прямого влучання ПТКР терористів у бліндаж загинули добровольці Яна Червона (позивний "Відьма") і Олександр Мілютін (позивний "Дід"). Новина про їхню смерть викликала великий ажіотаж серед українців.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
УкраїнаХарків
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
5
5
Смішно
1
Цікаво
23
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Livesey David
Livesey David
А что помело и ступу к гробику не прикрутили, не порядок.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
40 tetigistus
40 tetigistus
Как вы лодку назовете...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Чето толпа рагулей какая-то реденькая... видимо заслужила.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
1

Блоги / думки