Море біля Одеси забарвилося в темно-червоний колір і засвітилося. Фото

Мирослав Семенюк Суспільство 10:47, 12.10.2020 Оновлено: 11:11, 12.10.2020

Днями води Одеської затоки забарвилися в темно-червоний колір.

Як повідомив у Facebook одеський хімік-біолог Владислав Балинський, яскрава біофлюоресценція викликана бурхливим зростанням одноклітинних фотосинтезувальних водоростей дінофлагелят із переважною чисельністю Lingylodinium polyedra (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Токсини в морській воді, можливі алергії під час купання і отруєння у разі споживання морепродуктів", – попередив він.

За словами експерта, причина в забрудненні морської води і в тривалому сезоні високих температур.

Води Одеської затоки забарвилися в темно-червоний колір
Facebook Balinskyy Vladislav
У морській воді виявлено токсини
Facebook Balinskyy Vladislav
Можливі алергії під час купання
Facebook Balinskyy Vladislav
Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні Куяльницький лиман забарвився в рожевий колір, водночас береги водойми стали білими.

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