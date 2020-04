О чем там речь.

А речь о том, что относительно молодые кадры, которые пришли на первые места вместе с Зеленским, мягко говоря, очень позорят нашу страну. И может дело в возрасте, может в некомпетентности, может в бестактности и отсутствии личной культуры - только результат их "деятельности" вызывает горькую усмешку.

Эта особа (и я не знала бы о его существовании еще долго) позволила себе вынести внутриукраинский "срач" на ступеньку выше. Мы теперь просим аппараты ИВЛ у Илона Маска, попутно обвиняя Супрун в том, что она успела попросить их раньше "молодой команды" и (внимание!) именно она виновата в том, что у нас их мало. Что она развалила санитарную службу - а до этого, видимо, у нас все было зашибись.

We have extra FDA-approved ventilators. Will ship to hospitals worldwide within Tesla delivery regions. Device & shipping cost are free. Only requirement is that the vents are needed immediately for patients, not stored in a warehouse. Please me or @Tesla know.