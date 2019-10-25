Молодик у жовтні: маг порадив посадити "насіння бажань"

На молодика 28 жовтня маг ведичної традиції Ігор Мехеда порекомендував провести очисні обряди.

"На молодика практикують духовні очищаючі практики, медитації", – розповів він в блозі OBOZREVATEL.

Як повідомив Ігор Мехеда, молодик у жовтні випадає на понеділок, 28 жовтня. Його пік відбудеться о 5:40 за київським часом.

Молодик у жовтні випадає на 28 число

За його словами, в цей день можна практикувати медитацію "як засіб для очищення".

"На молодика також закладають зерна своїх мрій, щоб вони швидко втілилися в життя. Однак це роблять вже після медитацій, тому що саджати "насіння бажань" потрібно вже в чистий "енергетичний грунт", – пояснив він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Мехеда розповів про те, чим небезпечний молодик, які обряди можна провести в цей день і яку користь отримати.

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