Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

Молодик 30 серпня: як стати багатим

Читати матеріал російською

Молодик 30 серпня можна використовувати для конкретизації абстрактних проектів.

Цього дня можна провести обряд на привернення грошей. Про це OBOZREVATEL розповів маг ведичної традиції Ігор Мехеда.

Він пояснив, що 29-й день місячного циклу, або молодик, символізує початок певних таємних, прихованих процесів, тоді як повний місяць – символ повної реалізації всього, що було закладено.

Молодик, ілюстрація

Молодик, ілюстрація

myZen

День 30 серпня не рекомендується присвячувати важливим справам або активним діям. Цей час краще всього підійде для побудови нових планів і проектів. Можна спланувати свої дії щодо здійснення мрії, продумати всі деталі, накидати бізнес-план. Але жодних кроків робити не слід.

Новини
До Землі мчать величезні астероїди: чи є небезпека катастрофи

Крім того, молодик чудово підійде для різного роду очисних процедур і позбавлення усього, що заважає жити і радіти життю. Ігор Мехеда порекомендував прочитати молитву, помедитувати, зробити обмивання, а також зайнятися очищенням своєї свідомості – викинути з неї негативні програми, страхи, занепокоєння, зневіру тощо.

30 серпня можна провести ритуал на привернення грошей. Для цього вночі слід вийти на вулицю і показати темному небі гаманець, причому "гаманець має бути не порожнім". І потім вимовити таку формулу: "Гроші, гроші, але більше грошей".

Ігор Мехеда порекомендував проводити цей обряд як на молодика, так і на повний місяць (найближча повня випадає на 14 вересня), щоб "отримати більший фінансовий потік".

Новини
Кінець світу: названо дві країни, які врятуються

Він також розповів про те, що молодик 30 серпня пройде у знаку Діви – знаку конкретизації абстрактних проектів. Це означає, що закладання планів саме в цьому напрямку дасть найбільші результати.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Мехеда попередив: людство очікує "рівноденна буря", а також повідомив, хто може від неї постраждати.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Ігор Мехеда
Тег
місячний календар
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...