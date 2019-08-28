Молодик 30 серпня: як стати багатим

Молодик 30 серпня можна використовувати для конкретизації абстрактних проектів.

Цього дня можна провести обряд на привернення грошей. Про це OBOZREVATEL розповів маг ведичної традиції Ігор Мехеда.

Він пояснив, що 29-й день місячного циклу, або молодик, символізує початок певних таємних, прихованих процесів, тоді як повний місяць – символ повної реалізації всього, що було закладено.

Молодик, ілюстрація myZen

День 30 серпня не рекомендується присвячувати важливим справам або активним діям. Цей час краще всього підійде для побудови нових планів і проектів. Можна спланувати свої дії щодо здійснення мрії, продумати всі деталі, накидати бізнес-план. Але жодних кроків робити не слід.

Крім того, молодик чудово підійде для різного роду очисних процедур і позбавлення усього, що заважає жити і радіти життю. Ігор Мехеда порекомендував прочитати молитву, помедитувати, зробити обмивання, а також зайнятися очищенням своєї свідомості – викинути з неї негативні програми, страхи, занепокоєння, зневіру тощо.

30 серпня можна провести ритуал на привернення грошей. Для цього вночі слід вийти на вулицю і показати темному небі гаманець, причому "гаманець має бути не порожнім". І потім вимовити таку формулу: "Гроші, гроші, але більше грошей".

Ігор Мехеда порекомендував проводити цей обряд як на молодика, так і на повний місяць (найближча повня випадає на 14 вересня), щоб "отримати більший фінансовий потік".

Він також розповів про те, що молодик 30 серпня пройде у знаку Діви – знаку конкретизації абстрактних проектів. Це означає, що закладання планів саме в цьому напрямку дасть найбільші результати.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Мехеда попередив: людство очікує "рівноденна буря", а також повідомив, хто може від неї постраждати.

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