Молодий лікар розповів, як вилікувався від коронавірусу

В Ужгороді 26-річний медик Михайло Данкович переміг коронавірус, оскільки вчасно звернувся до лікарів і регулярно консультувався з ними під час лікувального процесу.

Про це чоловік розповів у коментарі "Першому кабельному", зазначивши, що досі не знає, де міг підхопити вірус. Перші симптоми він відчув на початку квітня.

"5 квітня ввечері у мене піднялася температура, почався біль у горлі. Я відчував м'язову слабкість і біль у м'язах. Я виміряв температуру. Температура тіла була у мене 39,5", – розповів лікар.

На наступний ранок він відчув жар, слабкість, біль у м'язах і горлі. Незабаром Данкович звернувся до свого сімейного лікаря, до нього приїхала швидка і зробила тест на COVID-19, який виявився позитивним.

Михайло Данкович

"Я б не сказав, що це важке було протікання. Через те, що у мене не було кашлю, не було задишки. У мене були висока температура тіла, біль у м'язах, м'язова слабкість і десь на шостий день хвороби я повністю втратив смак і запах", – розповів лікар.

Він лікувався амбулаторно, щодня консультуючись із сімейним лікарем. Уже на 10 день йому стало краще і практично всі симптоми зникли. Тест також дав негативний результат.

"Скільки б вам не було років, цей вірус дуже легко підхопити. Навіть молоді люди можуть важко переносити цю недугу, цей стан. У мене є знайомі, які без супутніх патологій мали дуже важкий перебіг цієї хвороби", – зазначив Данкович.

Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок вівторка, 12 травня, в Україні зафіксували 16 023 випадки зараження COVID-19. Всього за минулу добу виявлено 375 нових випадків. Померло 17 осіб, а одужали – 85.

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